Gobierno revela hallazgos de presunta corrupción en contratación del SENA Córdoba

Este domingo el presidente Abelardo de la Espriella denunció presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA), en la regional Córdoba. De acuerdo con el informe preliminar de una visita de verificación y auditoría ordenada por el gobierno nacional, se evidenciaron pliegos direccionados para favorecer a los mismos contratistas durante varios años, ausencia de estudios de mercado, pagos de servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y supervisores que habrían autorizado desembolsos sin verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional expuso dos casos específicos, un contrato de bienestar por $933 millones, en el cual, se habrían entregado refrigerios en mal estado, incluso a menores de edad. También el pago de eventos en su totalidad aún cuando existía inasistencia por parte de los convocados.

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El segundo contrato mencionado por Abelardo De la Espriella tuvo un valor de $765 millones y estaba destinado al suministro de medicamentos, sin embargo, se documentaron entregas tardías, parciales y productos próximos a vencer, mientras se cancelaban facturas por el valor total.

“No voy a permitir que se sigan robando una institución que les pertenece a los trabajadores y a los jóvenes colombianos”, expresó De la Espriella.

Finalmente, en su pronunciamiento el Jefe de Estado calificó los hechos como una vergonzosa trama de corrupción, desgreño administrativo y despilfarro de recursos públicos, y señaló que se trata apenas de la punta del iceberg. Indicó que, el informe final será entregado en el transcurso de esta semana a la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control para continuar con las investigaciones correspondientes, durante ese proceso el resto de las regionales SENA también serán investigadas.