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27 oct 2026 Actualizado 20:53

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Bogotá

Megatoma en Tunjuelito: capturan a hombre requerido por abuso sexual y sellan tres establecimientos

Un operativo de la Policía en el sur de Bogotá dejó un capturado requerido por el delito de acto sexual abusivo agravado contra una persona menor de 14 años.

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Una megatoma de la Policía en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, dejó como resultado la captura de un hombre de 48 años requerido por orden judicial por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado.

Durante la jornada, las autoridades también ordenaron la suspensión temporal de la actividad económica de dos moteles y un bar, debido a que no contaban con la documentación necesaria para su funcionamiento.

Registros y medidas correctivas

Según el reporte de la Policía, durante los operativos se realizaron:

  • 400 registros a personas.
  • 130 registros a vehículos y motocicletas.
  • Comparendos por infracciones de tránsito, entre ellas el mal estacionamiento en vía pública.
  • Medidas correctivas relacionadas con el porte de armas cortopunzantes y de estupefacientes.

La intervención hizo parte de las acciones de control adelantadas por las autoridades para atender situaciones que afectan la seguridad y la convivencia en esta zona de la capital.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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