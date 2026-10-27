SENA abre convocatoria para trabajar en España: hay 120 cupos para médicos y enfermeras

De fondo: Mujer celebrando. En la imagen también se encuentra la bandera de España y un logo del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (Crédito: Getty IMAGES / SENA)

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió dos convocatorias internacionales para que profesionales colombianos de la salud desarrollen su carrera en España.

De acuerdo con la Agencia Pública de Empleo, en total son 120 vacantes: 20 para médicos de urgencias y 100 para profesionales en enfermería.

Para las dos convocatorias se ofrecen contratación indefinida, afiliación a la Seguridad Social española y 30 días de vacaciones.

Las vacantes se desarrollarán en las Islas Canarias, Estepona y Madrid, con jornadas completas y turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Requisitos para aplicar:

Médicos de urgencias: se requiere título en Medicina homologado por el Ministerio de Educación de España y mínimo dos años de experiencia en servicios de urgencias hospitalarias de instituciones de tercer y cuarto nivel. El salario ofrecido es de 46.308 euros brutos anuales, equivalentes a cerca de 12 millones de pesos mensuales con jornada completa.

y de instituciones de tercer y cuarto nivel. El salario ofrecido es de 46.308 euros brutos anuales, equivalentes a cerca de 12 millones de pesos mensuales con jornada completa. Efermeros o enfermeras profesionales: se necesita título homologado en España y mínimo un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. La remuneración es de 26.000 euros anuales, equivalentes a unos 8 millones de pesos mensuales con jornada completa.

¿Cómo postularse?

Los interesados deberán registrar o actualizar su hoja de vida en ape.sena.edu.co, cumplir el 100 % de los requisitos y postularse directamente a la vacante correspondiente. También deben contar con pasaporte o iniciar su trámite.

El proceso estará abierto hasta completar el número de candidatos que solicita la empresa, con fecha límite antes del 3 de diciembre de 2026.