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La JEP evaluará de nuevo el caso de ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de La Guajira

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, reveló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la Resolución No. 3590, mediante la cual adoptó medida clave en el trámite de sometimiento del exgobernador de La Guajira, a Francisco Gómez Cerchar.

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La decisión, firmada por la magistrada Sadra Rocío Hernández, ordena continuar con la revisión de las actuaciones y documentos del expediente para avanzar con el cumplimiento de lo dispuesto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.

El proceso transicional de Gómez Cerchar, quien también se desempeñó como alcalde del municipio de Barrancas en dos oportunidades, se reactivó luego de que la Sección de Apelación revocara parcialmente en 2022 el rechazo inicial de su sometimiento.

Ahora, la JEP avanza en el estudio de los nexos de ‘Kiko’ Gómez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como “tercero colaborador o financiador”, así como el análisis de su posible responsabilidad en los homicidios de Rosa Mercedes Cabrera Alfaro y Luis Alejandro Rodríguez Frías.

De acuerdo con el documento oficial, la JEP también reconoció a Diana Carolina López Zuleta la calidad de víctima indirecta dentro del trámite. Conviene recordar que López Zuleta es hija de Luis Gregorio López Peralta, asesinado el 22 de febrero de 1997 en Barrancas, La Guajira. Por esto hecho, ‘Kiko’ Gómez fue condenado por la justicia ordinaria.

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