MinTransporte visitó y conoció las adecuaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Reunión de MinTransporte en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Cortesía: Proantioquia.

Medellín

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, visitó y conoció de primera mano los trabajos de mejora y ampliación que adelantan el concesionario Airplan y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro.

Durante el recorrido y las reuniones se explicaron los avances que se han logrado y las necesidades que tiene este terminal aéreo para cumplir con su capacidad de atención de pasajeros a la demanda que hoy afronta la región.

El proyecto de ampliación estima una inversión aproximada de 2,5 billones de pesos y proyecta una capacidad operativa para 20,4 millones de pasajeros.

Proantioquia como articulador

Desde Proantioquia explicaron que continuarán ejerciendo su liderazgo técnico y articulador con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia y el concesionario Airplan.

Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, dijo que “la disposición del Gobierno Nacional de cara a la ampliación del aeropuerto José María Córdova, un proyecto nacional clave para la conectividad y productividad del país, así como la disposición de Airplan para ejecutar las inversiones necesarias. Para nosotros, la prioridad en esta etapa es traducir los anuncios de obras concretas en un servicio de calidad para los usuarios y la región”.

Las obras

La propuesta presentada por Airplan contempla la construcción de una nueva terminal aérea que descongestione la actual, que funciona superando sus capacidades.

Este proyecto, que estima una inversión aproximada de 2,5 billones de pesos, buscaría que la capacidad alcance a movilizar 20.4 millones de pasajeros al año.

Este concesionario contempla la adquisición de un tercio de los predios requeridos tanto para la ampliación de la segunda terminal como para el desarrollo de una posible tercera.

Estas obras se adelantarían con el compromiso de mantener operando y optimizando la terminal existente durante y después de las obras.

Objetivos de las intervenciones

Estas obras tienen tres avances generales y positivos para la región.

Lo primero que destaca Proantioquia es que sería una solución inmediata frente a la demanda actual de pasajeros, superando la capacidad de mejoras contempladas para el mes de diciembre del año 2028.

De otro lado, esta estrategia potencia la infraestructura del aeropuerto, consolidándose como un nodo de conexiones aéreas nacionales e internacionales.

En tercer lugar, se configura un esquema de beneficio mutuo tanto para la concesión como para los usuarios y la proyección a futuro de la región.

Adecuaciones

Las obras de modernización, adecuación y ampliación que se están adelantando en la actualidad tienen un avance cercano al 37 por ciento y se proyecta que estén ejecutadas en su totalidad en el próximo mes de abril.

Estas obras están siendo financiadas con recursos propios de la concesionaria con una inversión cercana a los 164 mil millones de pesos.

Estas mejoras permitirían incrementar la capacidad de la terminal aérea de 11 millones a 17,5 millones de pasajeros actualmente.

Las proyecciones indican que las operaciones aéreas por hora pasarán de 24 a 28 y los pasajeros por hora también se incrementarán en esa misma proporción.