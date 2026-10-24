Gobernador de Antioquia ofrece recompensa de $100 millones por crimen de niña de 10 años en Frontino

Medellín Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar al responsable del crimen de Jhady Sofía Osorio Mesa, una niña de 10 años que fue encontrada sin vida el pasado 23 de septiembre en una finca de la vereda Las Cabras, en el municipio de Frontino, en el Occidente antioqueño.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien pidió que el caso no quede impune y solicitó a la Fiscalía General de la Nación actuar con celeridad para esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.

“¡El crimen de la pequeña Jhady Sofía Osorio Mesa, en Frontino, no puede quedar impune!”, expresó el mandatario en su cuenta de X al anunciar la recompensa.

El gobernador también informó que la Secretaría de las Mujeres de Antioquia acompaña a la familia en la ruta de justicia, con orientación jurídica y atención psicológica. Además, indicó que esa dependencia solicitará a la Fiscalía investigar la hipótesis de feminicidio.

“Pido a la Fiscalía actuar con celeridad y contundencia en este y en todos los casos de feminicidio en Antioquia. Las víctimas y sus familias merecen justicia”, agregó Rendón.

¿Qué se sabe del crimen de Jhady Sofía en Frontino?

De acuerdo con el relato entregado por Irma Mesa Echavarría, madre de la niña, a Caracol Radio, la menor se encontraba en la vivienda familiar, ubicada en la vereda Las Cabras, a unos 20 minutos del casco urbano de Frontino, cuando ocurrió el hecho.

El 23 de septiembre, la niña quedó sola en la casa después de que se marchara la persona encargada de cuidarla. Su padre había salido al municipio a realizar unas compras para un proyecto productivo familiar. Cuando regresó, la encontró sin vida y pidió ayuda.

Inicialmente, la muerte fue considerada un posible suicidio o un accidente. Según explicó la madre a Caracol Radio, la escena llevó a la familia a pensar que la niña pudo haberse enredado mientras jugaba cerca de un lazo que estaba instalado para construir un columpio.

Sin embargo, el caso dio un giro después de que la Fiscalía se comunicara con los padres para informarles sobre los resultados de la necropsia de Medicina Legal. Según el testimonio de la madre, los resultados indicaron que la menor había sido víctima de violencia sexual y homicidio.

La familia pide celeridad en la investigación

La familia ha solicitado a las autoridades avanzar en las diligencias para establecer quién fue el responsable del crimen. La madre manifestó su preocupación por el tiempo que, según su relato, transcurrió antes de que los investigadores acudieran a recopilar información en la vivienda.

“En este momento, pues, cualquiera puede ser, y nosotros asumimos que es alguien de nuestro entorno”, expresó Irma Mesa en diálogo con Caracol Radio, al explicar la incertidumbre que vive la familia mientras espera avances en la investigación.

La madre también pidió que se agilicen los exámenes que puedan ayudar a identificar al responsable y que se dé prioridad al caso. La familia ha considerado realizar una movilización para exigir justicia.

Con la recompensa anunciada por la Gobernación de Antioquia, las autoridades buscan obtener información que permita esclarecer el crimen. Entretanto, la Fiscalía deberá avanzar en la investigación para identificar al responsable y determinar las circunstancias en las que murió Jhady Sofía.

La Secretaría de las Mujeres anunció que continuará acompañando a los familiares en la ruta de atención y orientación jurídica, mientras se solicita que el caso sea investigado bajo la hipótesis de feminicidio.