Ejército intervino mina ilegal en Chocó que producía $1.200 millones mensuales en oro

Chocó

Una operación del Ejército Nacional en el municipio de Tadó, Chocó, permitió intervenir una explotación minera ilegal que estaría sirviendo como fuente de financiación del ELN.

La intervención se desarrolló en el sector de Playa de Oro, donde tropas de la Décima Quinta Brigada, en coordinación con unidades especializadas en la lucha contra la minería ilegal, localizaron maquinaria y otros elementos utilizados para la extracción ilícita de oro.

Según informaron las autoridades, en el lugar se extraían cerca de 3.000 gramos de oro al mes, cuyo valor comercial alcanzaría los 1.200 millones de pesos.

“Durante el operativo, se intervino una excavadora, una máquina clasificadora, 300 galones de ACPM y una cantidad considerable de mangueras empleadas en las labores mineras”, detalló el coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante Décima Quinta Brigada.

Otros detalles

Las investigaciones de inteligencia militar indican que la unidad de producción minera estaría relacionada con el Frente Cacique Calarcá del ELN, estructura armada que tiene presencia en esta zona del departamento.

Con la intervención, el Ejército informó que busca afectar las fuentes de financiación de la estructura armada y limitar su capacidad para continuar desarrollando actividades ilícitas en la región.

Además de las afectaciones económicas a las organizaciones armadas, las autoridades señalaron que este tipo de explotación minera representa una amenaza para los ecosistemas del Chocó.

El uso de maquinaria pesada y la extracción de minerales sin los controles ambientales correspondientes pueden provocar contaminación de las fuentes hídricas, deterioro de los suelos y destrucción de hábitats naturales.