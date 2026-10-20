Así vigilarán la grama de El Campín para el concierto de Ryan Castro: IDRD anunció medidas

Buscando priorizar el fútbol en el estadio Nemesio Camacho el Campín, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes requirió a través de un oficio formal que la interventorio de la Alianza Público Privada, APP, se refuercen las acciones de seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero ante el concierto programado para el próximo 31 de octubre.

Lo que quiere decir que Ryan Castro, quien es el próximo artista en el cronograma de conciertos del escenario, podrá presentarse, pero el montaje para su presentación (muy similar a la de la banda surcoreana BTS) tendrá una extrema vigilancia para evitar daños o contratiempos en la entrega de la grama para el regreso del fútbol, que será solo tres días después del evento.

La interventoría deberá evaluar y hacer seguimiento a los riesgos asociados con el montaje de estructuras, el cubrimiento del césped, el tránsito de público y el desmontaje del evento, así como sus posibles efectos sobre la gramilla, la iluminación y las demás condiciones necesarias para los encuentros deportivos posteriores.

“La disponibilidad del escenario para el fútbol profesional es una obligación del Concesionario y la razón de ser principal de la concesión. La realización de eventos distintos al deportivo es una fuente de ingresos permitida por el esquema APP, pero no puede afectar el uso principal del estadio”, se lee en el oficio del requerimiento presentado a la interventoría de la APP.

En el texto de tres páginas se establecen seis puntos que deberá cumplir el como detalles sobre hora a hora para el montaje, la protección técnica del césped y la contingencia en caso de daños en la gramilla o la iluminación.

Para blindar el estadio, se realizarán auditorías con registros fotográficos antes del evento y dentro de las 24 horas posteriores al desmontaje, sirviendo como línea base para evaluar daños, mientras que una supervisión presencial vigilará en tiempo real que no se ponga en riesgo el calendario del fútbol profesional, bajo la advertencia de reportar de inmediato cualquier incumplimiento para iniciar procesos sancionatorios legales.