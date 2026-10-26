Amaranto Perea responde: ¿Cuándo estarán disponibles Jackson Martínez y JuanFer Quintero?

Nacional derrotó 2-1 al Medellín en el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga colombiana. El resultado consolidó la clasificación de los Verdolagas y dejó al Poderoso al borde de salir del grupo de los ocho, aunque favorecidos por los resultados de la jornada.

Al final del partido, Luis Amaranto Perea, técnico del DIM, se refirió a la situación de Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero, uno aún sin debutar y el otro de baja por lesión. Perea también habló, entre otras cosas, sobre su continuidad al frente del plantel.

¿Cuándo estará disponible Jackson Martínez?

“Jackson viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, a nosotros no se nos puede olvidar eso. Tenemos unas necesidades importantes, hemos utilizado a Jhony por momentos en punta, hemos utilizado a (Andrés Felipe) Dávila. Imagínate si Jackson está bien con su categoría y con la necesidad que tenemos el entrenador no lo va a convocar, es porque no está”, comentó sobre el delantero chocoano.

Al respecto, explicó: “Es muy difícil, porque él tiene un plan, se le ha construido un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia. Los últimos dos días entrenó bastante bien, lo poco que pudo entrenar, porque hoy está con el grupo completo, pero lo estamos cuidando, no puede hacer entrenamiento completo, hay algunas tareas que no puede hacer para no ser imprudente. El tema de Jackson es ese, me encantaría que esté, esta semana en el entrenamiento hizo un par de goles que demuestran su categoría”.

¿Cuándo volverá Juan Fernando Quintero?

“El caso JuanFer, más de lo mismo, son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Yo creo que si JuanFer está, lo vamos a tener para las finales, antes no va a estar. No sé por qué lo de Jakcson sigue generando cierta incertidumbre, pero la realidad con Jackson y JuanFer es la que te acabo de contar”, explicó al respecto.

¿Qué pretendía con los cambios?

“Frank (Fabra) pide el cambio, igual lo aguantamos un poquito, por si seguía bien, pero luego lo vimos con dificultad, fue un cambio sobre todo obligado ¿Qué buscábamos después?, buscábamos refrescar el mediocampo, teníamos a Didier (Moreno) con Amarilla y al final Lobo (Halam Loboa) también. La idea era hacer una línea de 5, para que (Geronimo) Mancilla, por el costado derecho, y Esneider (Mena), por el costado izquierdo, pudieran ser los futbolistas que nos dieran más amplitud, y con Diego (Moreno), sobretodo, tener más control de la pelota y utilizar la media distancia, fue lo que buscamos en el segundo tiempo con los cambios", mencionó.

Balance del partido

“En el primer tiempo, nosotros generamos por banda ocasiones suficientes para poder tener un gol más, no era romper por dentro, porque ellos efectivamente por dentro tenían muchos jugadores y nuestras mejores ocasiones se dieron por fuera, ahí nos faltó eficacia. Ellos claras creo que han tenido tres, que han sido en el primer tiempo y las dos del gol. Los goles que nos marcan son evitables perfectamente”, explicó inicialmente.

Perea añadió: “El primer gol es un gol de concepto de temporización y después cerrar por dentro, para obligarlo que vaya por fuera. Eso lo trabajamos mucho. Después, si de portero nos meten un pase largo y con el control, ya se mete en portería es muy complicado. Más allá del dolor que sentimos, el equipo en el primer tiempo pudo haber marcado un gol más y por ahí no haber sufrido tanto. Ellos tienen otra categoría, ellos tienen otro banco, otro tipo de jugadores que no te perdona, creo que ahí estuvo la diferencia”.

¿Cómo se siente con la actualidad?

Al respecto, Amaranto Perea señaló: “Incómodo, con mucho dolor, como hincha del equipo me duele lo que está pasando, me da impotencia porque el equipo se ha caído mucho, nosotros empezamos bien, con el pasar de las fechas parece que ni siquiera suerte tenemos. Es muy duro el castigo de hoy, generamos oportunidades para que el resultado fuese otro”.

Sobre su continuidad

“Con relación a mi continuidad, no depende de mí. El club ya sebe lo que hemos hablado con ellos, cuando ellos consideren que tiene que ser, conmigo no tendrán problema y en el momento que yo sienta que no doy más, levanataré. Sigo creyendo que manteniendo lo de hoy vamos a ganar los partidos que quedan, el margen de error se estrechó demasiado, pero seguimos con la fuerza suficiente para pensar que, evidentemente, no nos podemos quedar por fuera de los cuadrangulares”, concluyó.