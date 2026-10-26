Luis Fernando Suárez, tras nueva derrota del Tolima: “yo todavía no pierdo las esperanzas”

Deportivo Pasto consiguió una importante victoria 0-1 frente al Deportes Tolima, en un partido por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El entrenador Pijao, Luis Fernando Suárez, analizó el rendimiento de su equipo y señaló la falta de eficacia como uno de los principales motivos de la derrota.

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“Que a veces el fútbol no es solamente de merecimiento, sino de concretar las cosas, y eso fue el partido de hoy”, afirmó el técnico, quien consideró que su plantel generó suficientes oportunidades para conseguir otro resultado, especialmente durante la primera parte.

Suárez también reconoció que el equipo perdió el control emocional durante los últimos 15 minutos del primer tiempo. Aunque destacó el dominio del Tolima en el complemento, aseguró que faltó tranquilidad para resolver las jugadas frente a un rival que defendió con un bloque bajo.

Ante las críticas sobre un posible repliegue de su equipo, el entrenador defendió su propuesta ofensiva. “Si hoy me vas a decir que el equipo se replegó, entonces no sé qué partido vimos los dos”, respondió durante la rueda de prensa, insistiendo en que el Tolima buscó atacar y arriesgó para intentar conseguir el empate.

El estratega también se refirió al trabajo para mejorar la definición y explicó que el cuerpo técnico realiza ejercicios específicos con los delanteros. Sin embargo, señaló que la presión de la competencia puede afectar la confianza de los futbolistas y que el grupo necesita mayor tranquilidad para transformar las oportunidades en goles.

Finalmente, Suárez, quien lleva cerca de un mes al frente del equipo, destacó el compromiso de sus jugadores y aseguró que no pierde la esperanza de revertir la situación. Aunque reconoció que el camino no será fácil, manifestó que considera que el grupo merece seguir trabajando para alcanzar los objetivos del club.

“Cuando uno dirige un grupo como este, yo todavía no pierdo las esperanzas. Que no va a ser fácil. Pero eso depende de a veces con quién se encuentra uno y este grupo creo que merece la pena trabajar por él”, añadió Suárez.