Lucas González, autocrítico tras remontada de Nacional: “Es uno de los peores primeros tiempos”

Atlético Nacional se quedó con una importante victoria por 2-1 frente a Independiente Medellín, en el clásico paisa de este domingo, por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll.

Tras el encuentro, Lucas González reconoció el mérito del equipo dirigido por Amaranto Perea y calificó el primer tiempo de su equipo como uno de los más complicados desde que asumió el cargo.

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“La primera parte es una de las peores que recuerdo yo como entrenador aquí en Atlético Nacional”, reconoció González, quien también destacó la presión y la intensidad del Medellín. El técnico explicó que sus dirigidos tuvieron dificultades para superar la marca rival y encontrar espacios, aunque evitó responsabilizar únicamente a sus futbolistas. “Tiene mucho mérito lo que Amaranto y sus jugadores han logrado”, agregó.

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Nacional reaccionó en el segundo tiempo, cuando el cuerpo técnico ajustó el planteamiento y buscó aprovechar los espacios a la espalda de los mediocampistas del DIM.

González explicó que modificó las posiciones de James Rodríguez y Mateus Uribe, además de recurrir a alternativas desde el banco para darle mayor profundidad al ataque, como lo fue el ingreso de Andrés Sarmiento, quien anotó el segundo gol del cuadro verdolaga. “Le dieron vuelta a un partido que era muy difícil”, afirmó, resaltando la respuesta de sus jugadores en la segunda mitad.

Finalmente, el bogotano valoró el respaldo de la hinchada y señaló que, este tipo de remontadas, fortalece la confianza del grupo. Ahora, Nacional deberá preparar su próximo compromiso frente a Independiente Santa Fe el próximo 29 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 5 del campeonato, con el objetivo de mantener el impulso y reafirmar su clasificación a los cuadrangulares.