Lucas González, autocrítico tras remontada de Nacional: “Es uno de los peores primeros tiempos”
El entrenador verdolaga destacó la reacción de sus jugadores para vencer al Poderoso de la Montaña.
Atlético Nacional se quedó con una importante victoria por 2-1 frente a Independiente Medellín, en el clásico paisa de este domingo, por la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-ll.
Tras el encuentro, Lucas González reconoció el mérito del equipo dirigido por Amaranto Perea y calificó el primer tiempo de su equipo como uno de los más complicados desde que asumió el cargo.
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“La primera parte es una de las peores que recuerdo yo como entrenador aquí en Atlético Nacional”, reconoció González, quien también destacó la presión y la intensidad del Medellín. El técnico explicó que sus dirigidos tuvieron dificultades para superar la marca rival y encontrar espacios, aunque evitó responsabilizar únicamente a sus futbolistas. “Tiene mucho mérito lo que Amaranto y sus jugadores han logrado”, agregó.
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Nacional reaccionó en el segundo tiempo, cuando el cuerpo técnico ajustó el planteamiento y buscó aprovechar los espacios a la espalda de los mediocampistas del DIM.
González explicó que modificó las posiciones de James Rodríguez y Mateus Uribe, además de recurrir a alternativas desde el banco para darle mayor profundidad al ataque, como lo fue el ingreso de Andrés Sarmiento, quien anotó el segundo gol del cuadro verdolaga. “Le dieron vuelta a un partido que era muy difícil”, afirmó, resaltando la respuesta de sus jugadores en la segunda mitad.
Finalmente, el bogotano valoró el respaldo de la hinchada y señaló que, este tipo de remontadas, fortalece la confianza del grupo. Ahora, Nacional deberá preparar su próximo compromiso frente a Independiente Santa Fe el próximo 29 de octubre en el partido correspondiente a la jornada 5 del campeonato, con el objetivo de mantener el impulso y reafirmar su clasificación a los cuadrangulares.