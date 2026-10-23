Rafael Dudamel se sincera: “Es un sueño dirigir a la Selección Colombia”

Rafael Dudamel habló en exclusiva con El VBAR sobre las posibilidades de ser llamado algún día como director técnico de la Selección Colombia.

El venezolano ha estado toda su vida profesional ligado al país, desde que brilló como guardameta en equipos como Millonarios y Deportivo Cali hasta los títulos obtenidos desde el banquillo técnico en Atlético Bucaramanga y el mismo Cali.

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“Es un sueño dirigir a la Selección Colombia”

“Sí, es un sueño dirigir a la selección colombiana. Todo lo que vaya haciendo en mi carrera y vida personal, porque hay que se representativo adentro y fuera de la cancha, lo hago pensando en los méritos y credenciales que se deben tener para poder estar en un cargo tan importante como el de la Selección Colombia”, sentenció el estratega.

Ahora bien, Dudamel aclaró que “ni me estoy postulando, ni me estoy proponiendo” al cargo, entendiendo que por lo pronto está Néstor Lorenzo, a quien le tiene “una gran admiración y respeto”, razones que lo llevan a considerarlo como “un grandísimo entrenador”.

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En este orden de ideas, expresó que “sencillamente es un sueño” que tiene para su carrera como director técnico.

“Sería fantástico. No solamente por los títulos que he ganado en Colombia con Cali y Bucaramanga, sino también por mi experiencia a nivel de selecciones juveniles y profesionales”, complementó el estratega de 53 años.

Experiencia de Dudamel en selecciones nacionales

En su etapa como futbolista, Rafael Dudamel integró la Selección de Venezuela entre 1993 y 2010, periodo en el que disputó un total de 54 partidos entre Eliminatorias, amistosos y Copas América.

En cuanto a director técnico, tuvo un exitoso paso por las categorías menores del seleccionado venezolano. Entre 2012 y 2013 hizo parte de la Sub-17, del 2015 al 2019 dirigió la Sub-20 (siendo subcampeón del Mundial 2017) y comandó a la Mayor entre 2016 y 2020.

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