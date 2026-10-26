Procuraduría investiga a exsupervisor por 771 viviendas no entregadas a damnificados en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en la ejecución de un proyecto de vivienda social en La Guajira, presuntamente enfocado en atender a las familias damnificadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011. La indagación señala a Carlos Andrés González Rodríguez, en su calidad de ex supervisor de la iniciativa, ante una presunta omisión continuada en sus funciones de control.

Los hechos ocurridos el 30 de enero de 2013, en la que el Fondo Adaptación suscribió un convenio con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira (Comfaguajira) por un valor superior a los 23.600 millones de pesos, con el propósito de edificar un total de 5.090 soluciones de vivienda.

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El acuerdo venció el 5 de noviembre de 2019, sin embargo las obras clave presentaron retrasos e inconsistencias graves.

Un dictamen adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría reveló que al menos 771 viviendas de las pactadas inicialmente no cuentan con soportes de entrega, lo que evidencia el incumplimiento en términos de cantidad y oportunidad que al parecer se prolongó durante la gestión de González Rodríguez sin que se constataran acciones eficaces para superar la situación.

Ante este panorama y el vencimiento de los plazos, el Fondo Adaptación interpuso una demanda judicial con el fin de que un juez declare oficialmente el incumplimiento del contratista y ordene el pago de los perjuicios correspondientes.

Por su parte, el proceso disciplinario del Ministerio Público evaluará las actuaciones y gestiones adelantadas por el exsupervisor durante su periodo en el cargo, así como el estado actual de las acciones jurídicas en curso, para determinar si le asiste algún grado de responsabilidad disciplinaria por las fallas en este proyecto de carácter humanitario.