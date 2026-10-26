“No fue un caso de racismo”: La versión de la Policía sobre Donován Balanta

Luego de un mes de la muerte de Donován Balanta en medio de un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Brigadier General Giovanni Cristancho aseguró que no se trató de un hecho de discriminación racial.

“Frente a los excesos en el uso de la fuerza y las denuncias de presunto discriminación racial, nuestra posición es clara, ninguna actuación policial puede estar por encima de la constitución y de la ley, ni de la dignidad humana, ni de los derechos fundamentales”, aseguró el comandante de la Policía de Bogotá.

Así mismo aseguró que mantienen la disposición para apoyar con las investigaciones y que desde el primer momento se separó del cargo a los siete uniformados involucrados en este caso y por eso mismo se logró la captura de cuatro de ellos.

“Corresponde a las autoridades judiciales establecer las responsabilidades penales y a las instancias competentes determinar responsabilidades disciplinarias y como institucion respetamos el debido proceso y estamos prestos a los requerimientos que haya lugar en las investigaciones”.

Los uniformados capturados fueron enviados a un centro carcelario luego de la audiencia de imputación de cargos, donde la Fiscalía presentó las pruebas sobre su responsabilidad en la muerte de Balanta el pasado 20 de septiembre.