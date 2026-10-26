Carlos Chavarro y Edison Tigreros llegarán al MinInterior tras aterrizaje de Alejandro Ordóñez

Ante la salida de Rodrigo Lara y la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior, se vienen nuevos nombramientos en la cartera.

Se trata de Carlos Chavarro, cuñado de Alfredo Deluque, quien llegará al Viceministerio General y de Edison Tigreros, quien encabezará el Viceministerio de Diálogo Social.

Sus hojas de vida, ya fueron publicadas en la Página de Función Pública.

En la hoja de vida de Carlos Chavarro, aparece que es esposo de Tatiana Milena Deluque Zuleta, esposa del senador Alfredo Deluque, quien fue la cuota del Gobierno de Abelardo De La Espriella para la Presidencia del Senado, que finalmente la ganó Honorio Enriquez.

De Edison Tigreros, se sabe que es cercano a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro.

Llegada de Ordóñez al MinInterior

Estos nuevos nombramientos se darán tras la llegada de Alejandro Ordóñez a la cartera del interior, tras la salida de Rodrigo Lara en medio de varios desaciertos en el Congreso de La República.

Ordóñez llegó a Colombia, junto al Secretario General de la OEA, Albert Ramdim, con quien se reunió en el Palacio de San Carlos, como parte de las últimas tareas en este cargo antes de convertirse en ministro del Interior. Su renuncia la presentará en noviembre, cuando tomará posesión como jefe de la cartera política del país.

Este lunes, también estuvo en Casa de Nariño, en donde se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella, y la Gerente para las Regiones, Valerie Lafaurie.