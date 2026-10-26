Cortes de agua en Bogotá y 5 municipios del 26 al 30 de octubre de 2026: consulte si está su zona

Durante esta última semana de octubre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) publicó en su página oficial los sectores en los que se hará intervenciones en la red hidráulica de la ciudad y de municipios cercanos.

Estos trabajos con la infraestructura del suministro de agua se llevarán a cabo con la finalidad de reducir daños mayores dentro de las tuberías y otros implementos que la componen, por lo que es necesario la suspensión del servicio mientras se adelantan estas labores.

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Localidades y municipios afectados por los trabajos de mantenimiento esta semana

Según información del Acueducto de Bogotá, estas son las localidades y municipios que tendrán afectaciones en el servicio en algunos de sus barrios:

Engativá

Bosa

Kennedy

Fontibón

Usme

Puente Aranda

San Cristóbal

Ciudad Bolívar

Rafael Uribe Uribe

Usaquén

Municipios con suspensión del servicio son:

Soacha

Gachancipá

Mosquera

Funza

Madrid

¿En qué barrios habrá cortes de agua?

Mientras el servicio de agua está suspendido, se realizarán labores como empate de tuberías, instalación, mantenimientos correctivos, verificaciones y cambios dentro de la red hidráulica, en determinados puntos.

Las programaciones para estas respectivas adecuaciones se ejecutarán entre los días 26 al 30 de octubre, en lapsos de mínimo 4 horas hasta 27 horas de suspensión temporal, de la siguiente manera:

Cortes de agua: lunes 26 de octubre

Localidad de Usaquén: Santa Helena, Victoria Norte, Prado Pinzón, Tarragona, Los Libertadores, Versalles, Mazurén, Reservas de La Colina, Colina Campestre Reservado y Colmedica Colina Campestre.

Cortes de agua: martes 27 de octubre de 2026

Localidad de Engativá: Álamos Sur y Aeropuerto

Álamos Sur y Aeropuerto Localidad de Bosa: Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos, El Retazo, Argelia, Bosa Central, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena.

Islandia, Gran Colombiano, Pacho Ancho, Antonia Santos, El Retazo, Argelia, Bosa Central, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La Azucena. Localidad de Usaquén: Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental.

Molinos Norte, Escuela de Infantería y Santa Ana Occidental. Localidad de San Cristóbal: Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria, Puente Colorado y Juan Rey (La Paz).

Bosque Los Alpes, Altos de Zipa, Moralba, Altamira, Nueva Gloria, Puente Colorado y Juan Rey (La Paz). Localidad de Usme: Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana y Las Violetas.

Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondon I, Los Soches, Villa Diana y Las Violetas. Localidad de Puente Aranda: El Ejido y Industrial Centenario.

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Cortes de agua: miércoles 28 de octubre de 2026

Localidad de Engativá: Engativá Pueblo

Engativá Pueblo Localidad de Fontibón: Salitre Occidental y Granjas de Techo.

Salitre Occidental y Granjas de Techo. Localidad de Kennedy: Los Cristales Asturias, Camilo Torres Kennedy, Carimagua, Carvajal, Carvajal Osorio, Ciudad Kennedy, Lucerna, Provivienda Occidental, Santa Mónica, Tangarife, Abastos, María Paz y Llano Grande.

Los Cristales Asturias, Camilo Torres Kennedy, Carimagua, Carvajal, Carvajal Osorio, Ciudad Kennedy, Lucerna, Provivienda Occidental, Santa Mónica, Tangarife, Abastos, María Paz y Llano Grande. Localidad de Kennedy ll: Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena y Zona Franca.

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena y Zona Franca. Localidad de Bosa: Piamonte.

Piamonte. Municipio de Gachancipá

Localidad de Usaquén: Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental.

Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Los Cedros Oriental. Localidad de Ciudad Bolívar: Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur, Casa de Teja, Quiba, El Mochuelo II, El Mochuelo III, Quiba Rural, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo, Quiba, El Mochuelo Oriental y Casa de Teja.

Cortes de agua: jueves 29 de octubre de 2026

Localidad de Engativá: Álamos Norte y Garcés Navas.

Álamos Norte y Garcés Navas. Localidad de Bosa: Alameda del Parque, Carbonel, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, La Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero.

Alameda del Parque, Carbonel, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, La Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II y Villas del Velero. Localidad de Kennedy: Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí, Kennedy Los Sauces, La Cecilia, Prados de Kennedy y Roma Calle 56 Sur.

Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí, Kennedy Los Sauces, La Cecilia, Prados de Kennedy y Roma Calle 56 Sur. Localidad de Usaquén: Lisboa, Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Caobos Salazar.

Lisboa, Cedritos, Cedro Narváez, Acacias Usaquén y Caobos Salazar. Localidad de Ciudad Bolívar: Sierra Morena, Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo.

Sierra Morena, Ismael Perdomo y Peñón del Cortijo. Localidad de Rafael Uribe Uribe: Los Molinos y Marruecos.

Los Molinos y Marruecos. Localidad de Bosa y municipio de Soacha: Balcanes, Zona Industrial Cazuca, Quintanares, San Mateo, Terreros, Hospital Cardio Vascular, San Humberto, San Carlos, Cien Familias, Tequendama, El Altico y La Florida.

Balcanes, Zona Industrial Cazuca, Quintanares, San Mateo, Terreros, Hospital Cardio Vascular, San Humberto, San Carlos, Cien Familias, Tequendama, El Altico y La Florida. Municipio de Soacha: Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael.

Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael. Municipios de Funza, Madrid y Mosquera: Puente Grande, Mosquera, Funza y Madrid.

Cortes de agua: viernes 30 de octubre de 2026

Localidad de Puente Aranda: Centro Industrial.

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Recomendaciones durante la suspensión del servicio en su barrio o zona

Se recomienda racionar el recurso hídrico antes de la suspensión; de igual modo, hacerlo de tal manera que alcance para las actividades esenciales dentro del hogar.

De igual manera, consulte las direcciones de acuerdo con en qué partes de los barrios o de los municipios se adelantarán estos arreglos y el tiempo de suspensión del servicio, que variará según la labor que se lleve a cabo.

Para revisar la página del Acueducto de Bogotá con el cronograma oficial, ingrese en el siguiente link.

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