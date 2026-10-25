La carretera más alta de Colombia está a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar: ¿Cuál es?

La particular geografía de Colombia permite que en el país se pueda disfrutar de un gran número de paisajes y ecosistemas variados. Su territorio, que se extiende por 1.141.748 km² en superficie continental, cuenta con desiertos, selvas, playas, llanuras, selvas y montañas muy altas.

En el país se pueden encontrar lugares al mismo nivel del mar hasta sitios que superan los 5.700 metros sobre el nivel del mar.

Este relieve del país corresponde, en su mayoría, a la cadena montañosa de la cordillera de los Andes, la cual permite que decenas de municipios y grandes ciudades colombianas se destaquen por su gran altura.

Justamente por la altura de ciertos centros poblados, se han tenido que construir caminos y vías que permitan llegar a estos altos lugares del país. En ese camino, hace unos años, se construyó la que sería la carretera más alta de Colombia, alcanzando los 4.149 metros sobre el nivel del mar.

Vía al Parque Natural de los Nevados / @juan10jimenez Ampliar Vía al Parque Natural de los Nevados / @juan10jimenez Cerrar

¿Cuál es la carretera más alta de Colombia?

La carretera más alta de Colombia es la vía que conecta a Murillo, en el Tolima, con Manizales, Caldas, y es calificada también como la más bonita del país.

Se trata de una vía que se ha convertido en un corredor vial con una alta afluencia de visitantes, turistas que hacen tránsito desde el cruce de Armero pasando por los municipios del Líbano, Murillo hasta llegar al sector de la Esperanza en el departamento de Caldas.

Según Francisco Romero, gerente de la Concesionaria Alternativas Viales, en el punto cerca al sector del Sifón este corredor vial llega a los 4.100 metros sobre el nivel del mar lo que hace que sea un atractivo para el turismo en el país.

“Para las personas que desean conocer este corredor vial cuando viajan de Murillo hasta el sector de la Esperanza a la margen izquierda van a tener el Parque Nacional de los Nevados y al lado derecho una reserva forestal, es un área sensible ambientalmente, que fue construida sin generar impactos en las áreas protegidas”, dijo Romero.

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¿Dónde queda la carretera más alta del mundo?

De acuerdo con Guinness World Record, la carretera que alcanza la mayor altura del mundo se encuentra en la India, en Ladakh. Se trata del paso Umling La, que tiene una altura de 5.798 metros sobre el nivel del mar y fue construida por la Organización de Carreteras Fronterizas/Proyecto Himank/753 BRTF en 2021.

Según explica la entidad, debido a la gran altitud de la carretera, hace que el lugar sea propenso a tener fuertes nevadas y bajos niveles de oxígeno, lo que obliga a los viajeros que llegan por primera vez a aclimatarse antes de hacer el cruce por el paso.

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