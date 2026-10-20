Bogotá reutilizará las aguas residuales tratadas en la PTAR Salitre

Buscando el aprovechamiento sostenible del agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recibió la concesión por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para el reúso de las aguas residuales tratadas provenientes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, Salitre.

Esto implica que se podrá usar un caudal de agua de hasta 77 litros por segundo que servirán para actividades industriales que no requieran el uso de agua potable, entre ellos la fabricación concreto y asfalto, la limpieza de fachadas, la refrigeración de centros de datos (data centers), el riego de jardines y la limpieza de vías, entre otros.

“El camino recorrido para obtener esta autorización no fue fácil. Desde 2024 adelantamos las misiones técnicas, operativas y ambientales necesarias para implementar el reúso del agua residual tratada. Hoy gracias al trabajo conjunto con el gobierno nacional hemos alcanzado este importante logro”, aseguró la Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Natasha Avendaño.

Varias entidades públicas y privadas han manifestado su interés en utilizar estas aguas, entre ellas la Unidad de Mantenimiento Vial, UMV, el Jardín Botánico de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, Metro Línea 1 y la empresa Cemex.

“De esta manera ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad de la ciudad y con el cuidado del agua. Hoy es mas importante que nunca debido a las amenazas derivadas por fenómenos ambientales como El Niño”, ratificó Avendaño.

Según la entidad esto pondrá a la ciudad a niveles de otros países que llevan años de ventaja en la implementación del reúso de agua residual tratada como Israel, España y Estados Unidos.