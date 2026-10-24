¿Se frenarán los subsidios de vivienda? Gobierno explica falta de recursos para ‘Mi Casa Milagro’

MinVivienda publica borrador de decreto para desindexar el salario mínimo de precios de vivienda VIS

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció el programa ‘Mi Casa Milagro’, una iniciativa prevista para el periodo 2026-2030 que busca facilitar el acceso a vivienda propia a familias de ingresos medios y bajos. Sin embargo, tras el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026, el Gobierno nacional reorientó recursos para atender a las familias damnificadas mediante un nuevo modelo administrado por el Fondo Milagro.

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Este nuevo esquema busca sustituir a ‘Mi Casa Ya’, que fue suspendido durante la administración de Gustavo Petro debido al agotamiento de cupos y restricciones fiscales.

En las últimas horas, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, indicó que la reconstrucción tras el terremoto requeriría una inversión de $54,3 billones. De ese total, $19,7 billones corresponderían a la recuperación del sector vivienda.

En la misma línea, el ministro añadió que el sector privado ha donado 1.077 viviendas y utilizarán las 4.700 unidades ya construidas.

De acuerdo con el ministro Beltrán, la fase inicial de reconstrucción se centra en las áreas impactadas por el terremoto, para las cuales ya se dispone de $1,7 billones y un conjunto de incentivos que abarcan beneficios fiscales y la opción de ejecutar vivienda mediante obras por impuestos.

La fase 2 contempla la construcción de viviendas industrializadas mediante concursos administrativos, así como la gestión con el sector privado para que viviendas ya construidas se conviertan en una solución habitacional. En esta fase se incluyen subsidios de arrendamiento y cobertura de servicios públicos (estratos 1, 2 y 3).

Por su parte, la fase 3 proyecta la construcción de cerca de 20.000 viviendas nuevas en un plazo de 2 o 3 años, con el apoyo de entidades territoriales para la búsqueda de lotes y terrenos que permitan esta construcción.

Falta de recursos para ‘Mi Casa Milagro’

Tal como había detallado el Gobierno, mi Casa Milagro’ está dirigido a familias de estratos 1, 2 y 3 sin vivienda propia que registren ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales. Este esquema también facilita la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP).

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En su primera etapa, estará dirigido a las personas afectadas por el terremoto. Para 2027, el Gobierno buscará los recursos necesarios para ampliar la cobertura a otros habitantes de otros departamentos que no sufrieron daños por la emergencia.

Además, la cartera de Vivienda proyecta construir 20.000 viviendas nuevas en las zonas afectadas antes de 2029. La iniciativa contempla subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y de 18 salarios mínimos para mejoramientos.

A la fecha, el Gobierno no ha habilitado formularios oficiales ni procesos de inscripción a ‘Mi Casa Milagro’ para la población en general. Se espera que, una vez superadas las fases de la reconstrucción tras el terremoto, se dé paso a este nuevo esquema.

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