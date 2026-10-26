Fiscalía abrió indagación por presuntas amenazas de muerte al registrador Hernán Penagos

Caracol Radio conoció en primicia que la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las amenazas de muerte que habría recibido el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

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La indagación fue asumida por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía.

Según conoció este medio, se están adelantando actividades de policía judicial para avanzar en la identificación de quien habría proferido las intimidaciones.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, alertó sobre las amenazas que, al parecer, provienen de una cárcel. Por esto, la Fiscalía adelanta la verificación de los hechos y la búsqueda de la persona que habría proferido este tipo de intimidaciones.

Más temprano, Caracol Radio conoció que un privado de la libertad aseguró que conoce detalles de un plan para atentar contra la vida del registrador Penagos y señaló que lo mejor que pueden hacer las autoridades es cuidar a Penagos.

El registrador Penagos estuvo en Brasil y ya fue notificado sobre la situación.

No se descarta que se refuercen las medidas de seguridad de su esquema.