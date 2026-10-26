Brasil: Flávio Bolsonaro dice que liderará la oposición y denuncia que le pidieron su pasaporte

El candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, durante el segundo debate presidencial de Brasil. (Foto: Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Flávio Bolsonaro, derrotado en las presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó que la justicia le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la corte suprema, “fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un “intento de intimidarme. Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, agregó.

El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales.

Le interesa: Registrador Hernán Penagos: no es fácil traer el voto electrónico de Brasil a Colombia

Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un filme biográfico sobre su padre, titulado “Dark Horse”.

Liderar la oposición

El derechista dijo que liderará la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tras su derrota en el balotaje en Brasil.

“Para resistir al caos, voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, afirmó Bolsonaro en el vídeo difundido en redes.

¿Plan de escape?

Aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que Flávio debía salir del país en caso de que perdiese la elección.

Lea también: Líderes políticos reaccionan al triunfo presidencial de Lula da Silva en Brasil

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó.

Bolsonaro reiteró que pedirá la anulación de los comicios por considerar que la extensión del tiempo de votación el domingo favoreció al izquierdista Lula.