Tras seis horas de búsqueda, descartan personas atrapadas en edificio colapsado en Pereira

Pereira

Después de seis horas de labores de búsqueda y rescate, los organismos de socorro descartaron la presencia de personas atrapadas entre los escombros de la edificación de tres pisos que colapsó hacia las 2:40 de la tarde de este sábado 24 de octubre, en la esquina de la carrera 12 con calle 18, en pleno centro de Pereira. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, PONALSAR de la Policía Nacional y la Defensa Civil, que trabajaron con caninos especializados y maquinaria para inspeccionar la estructura y verificar si había víctimas bajo los restos del inmueble.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, Alejandro Arango, explicó que inicialmente existía preocupación por la posible presencia de dos personas en el edificio, luego de revisar las cámaras de seguridad del centro comercial Victoria. Sin embargo, un análisis más detallado permitió establecer que no se encontraban atrapadas en la estructura colapsada: una de ellas habría ingresado a una edificación contigua, mientras que la otra, que estaba en la parte baja, salió del lugar antes de la llegada de los organismos de emergencia. Por esta razón, no se confirmó la existencia de personas atrapadas tras la inspección.

Este nuevo colapso vuelve a encender las alertas sobre el estado de las edificaciones afectadas por el sismo en Pereira. Se trata del segundo desplome de una estructura en la ciudad en medio de esta situación, después de una emergencia registrada cerca del parque de La Libertad, lo que refuerza la necesidad de acelerar las intervenciones en los inmuebles que representan un riesgo para la comunidad.

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía para no ingresar ni transitar cerca de edificaciones señaladas como peligrosas, ni estacionar vehículos en sus inmediaciones. También insistieron en atender las advertencias de los organismos de socorro y de la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger), entidades encargadas de informar sobre las condiciones de seguridad de estos inmuebles, para evitar que una nueva emergencia termine con personas lesionadas o víctimas fatales.