Anuncian $27.000 millones para recuperar colegios afectados por el terremoto en Pereira

Pereira

La recuperación de la infraestructura educativa afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto recibió nuevos recursos durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Pereira, donde se anunció una inversión de $23.000 millones de la Fundación Terpel para reconstruir la Institución Educativa San Nicolás, cuya estructura tuvo que ser demolida por los daños ocasionados por el sismo. El inicio de la demolición marca el primer paso para levantar una nueva edificación que permita a estudiantes y docentes contar con espacios adecuados y seguros.

“Vamos a ir desde la demolición hasta la construcción. Vamos a tener una institución educativa de envidia. Hoy vamos a asegurarle a Pereira que los niños van a estar felices de estudiar aquí. Vamos a tener una institución para 700 personas”, expresó Jaime Ramos, gerente regional de la Fundación Terpel.

A este proyecto se suman $4.000 millones anunciados por el Gobierno Nacional para realizar mejoramientos en 27 sedes educativas de Risaralda. Según lo informado durante la jornada, en noviembre comenzará una fase de inspección y peritaje que contempla 80 visitas técnicas para evaluar las afectaciones y establecer las intervenciones que requiere cada institución.

“La reconstrucción de los colegios que colapsaron por cuenta del sismo es fundamental. Imagínense, es una tragedia doble, porque cientos de niños perdieron su colegio. El daño sufrido en la infraestructura educativa de Pereira fue muy grave. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, va a adelantar la intervención de 5 sedes educativas en la ciudad”, señaló el Presidente de la República, Aberlardo De La Espriella.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira dispuso $34.000 millones para atender los daños en los planteles educativos del municipio, informando al mismo tiempo que, de las 164 sedes existentes, 134 se encuentran en funcionamiento bajo diferentes modalidades de atención, de acuerdo con el estado de sus instalaciones y las condiciones de seguridad para la comunidad educativa.

La reconstrucción de San Nicolás se convierte así en uno de los proyectos centrales de recuperación tras la emergencia, con participación de entidades públicas y privadas, avanzando en las obras necesarias y garantizando la continuidad del servicio educativo mientras se recuperan las instalaciones afectadas por el terremoto.