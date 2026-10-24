Nacional Vs. DIM, clásico paisa por la clasificación: Día, hora y cómo seguir

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este domingo en el juego más atractivo de la fecha 16 del fútbol colombiano. El clásico antioqueño define muchas cosas al interior del grupo de los ocho.

Nacional es líder y podría sellar su clasificación

Atlético Nacional viene de golear al Deportivo Pasto en casa, luego de una semana agitada, que aún no concluye, en la que habrá tenido que disputar tres partidos. Los antioqueños cayeron el martes 1-0 ante el Cúcuta; mientras que el jueves se impusieron 3-0 al cuadro nariñense.

Los dirigidos por Lucas González lideran el campeonato con 29 puntos, producto de 9 triunfos, dos empates y tres derrotas, con una diferencia de gol de +16. Un solo punto le bastaría para sellar su presencia en los cuadrangulares finales.

Medellín, inmerso en la irregularidad

El Deportivo Independiente Medellín, por su parte, registra un solo triunfo en sus últimos cinco encuentros, lapso en el que ha registrado tres derrotas y un empate. Con 23 puntos, el Poderoso figura séptimo y viene de caer en casa 0-2 frente al Once Caldas.

Los dirigidos por Amaranto Perea quedaron eliminados de la Copa Colombia precisamente ante su clásico rival, Atlético Nacional, que les propinó un 3-2 en los cuartos de final de la Copa Colombia.

Día, hora y cómo seguir el partido

El clásico Nacional Vs. Medellín se disputará este domingo en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:10PM. El juego contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol y podrá seguirse el minuto a minuto a través de caracol.com.co.