Pablo Peirano tras derrota de Bucaramanga: “No es un tema de equipo chico o grande, todos compiten”

Pablo Peirano analizó la derrota del Bucaramanga: “El que hace el gol, pega” // Tomado de DIMAYOR

El técnico Pablo Peirano analizó el rendimiento del Bucaramanga tras la derrota 1-0 ante el Boyacá Chicó y reconoció que, aunque tuvo oportunidades para marcar, le faltó precisión en los metros finales.

El entrenador uruguayo también explicó las modificaciones tácticas que realizó durante el segundo tiempo y aseguró que el resultado no depende del tamaño o el nombre del rival, sino de aprovechar las opciones de gol.

Con esta derrota, el Atlético Bucaramanga pierde el invicto que duró 15 fechas. Con esto ya no resta ningún equipo sin sumar derrotas en lo que va de la Liga Colombiana 2026 -II.

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Faltó contundencia

“Fue un partido duro, sabíamos que se iba a plantear de esta manera. Un partido de pocas ocasiones de gol. No hicimos uno de los mejores partidos. Sí tuvimos las opciones de gol que generalmente convertimos, pero no lo pudimos hacer. Nos costó construir y finalizar jugadas más limpias en la parte de ataque y acá el que hace el gol, pega”, comentó.

El técnico reconoció que su equipo no logró desarrollar el juego ofensivo que acostumbra y que la falta de eficacia terminó siendo determinante en el resutado.

Los cambios tácticos

Peirano también explicó las variantes que implementó después del descanso para buscar mayor profundidad por las bandas y mejorar las posibilidades de ataque.

“En el segundo tiempo planteamos un 4-4, pusimos a Salazar para que tuviera mano a mano con el lateral y generar más profundidad. En el caso de Fredy, que tenía amarilla, colocamos a Albornoz para que ayudara en el mano a mano y que también nos aportara en la parte de la subida sin estar pendiente de la tarjeta”.

Sobre las imprecisiones durante el encuentro, el entrenador señaló que la adaptación a las condiciones del partido en Boyacá también tuvo influencia en el rendimiento colectivo.

“La imprecisión siempre pasa, uno cuando sube cuesta acomodarle un poco a las velocidades, el cambio de aire. Si el equipo comenzó más impreciso en el primer tiempo, ya a lo último cambió el aire y estuvimos más precisos”, mencionó.

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A seguir trabajando

Finalmente, Peirano descartó que la derrota estuviera relacionada con la categoría del rival y destacó que en el fútbol las oportunidades deben aprovecharse cuando aparecen.

“No es un tema de equipo chico o grande, todos compiten. A veces uno tiene las oportunidades y no se pueden concretar, el rival sí. Hace su mérito y lo respetamos, y a seguir trabajando”, puntualizó.

El entrenador buscará corregir los aspectos ofensivos de cara al próximo compromiso, con el objetivo de recuperar la contundencia y traducir las oportunidades en resultados.