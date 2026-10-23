“Ver que todo se derrumba de la noche a la mañana”: líder de San Calixto, Norte de Santander

Desplazados de San Calixto llegan al municipio de El Tarra. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La violencia en el Catatumbo no solo obliga a las familias campesinas a abandonar sus hogares; también destruye los lugares donde construyeron su historia.

Carlos Barbosa Pinzón, presidente del corregimiento de La Cristalina, en jurisdicción de San Calixto, relató a Caracol Radio cómo los ataques con drones explosivos afectaron a su comunidad y destruyeron parte de la finca de su familia, un lugar que guarda entre 40 y 50 años de recuerdos.

Mientras decenas de habitantes han tenido que salir de sus viviendas por los enfrentamientos y las detonaciones, Barbosa también enfrenta las consecuencias de la violencia en su propio hogar.

Una de las dos casas de la finca que comparte con sus hermanos sufrió graves daños, especialmente en la vivienda y la cocina, que quedaron prácticamente destruidas.

“Esa finca ha sido de mi nona, la mamá de mi papá; fue de mi papá y ahora la tenemos nosotros. Tiene alrededor de unos 40, 50 años de historia. Nosotros nacimos y nos criamos en esa finca”, contó el líder campesino.

Para su familia, el daño va mucho más allá de las pérdidas materiales. Se trata de un lugar que ha pasado de generación en generación y que hace parte de su historia familiar, pero que hoy refleja las consecuencias de una guerra que golpea con fuerza a las comunidades rurales del Catatumbo.

“Mirar que todo se derrumba de la noche a la mañana, pues es muy complicado”, expresó Barbosa.

El líder también describió el miedo que han vivido los habitantes de La Cristalina durante los últimos días, en medio de los ataques con drones explosivos que han afectado viviendas y alterado la tranquilidad de la población campesina.

“Nos afectaron mucho desde lo material, física y psicológicamente. La gente mirando, corriendo, sin encontrar qué hacer, para dónde correr, en horas de la noche, de la madrugada, todo el día. Es una situación muy compleja, muy complicada, difícil de vivir”, relató.

Desde el lunes, las familias han salido progresivamente del corregimiento. Algunas se trasladaron hacia San Calixto y otras buscaron refugio en el municipio de El Tarra.

Aunque se han dispuesto espacios de albergue, muchas personas permanecen en viviendas de familiares, vecinos y conocidos, en medio de la incertidumbre por lo que pueda ocurrir con sus hogares, fincas y animales.

Barbosa explicó que algunos campesinos prefieren permanecer cerca de sus propiedades o regresar a revisarlas, pese al riesgo que representa la situación de orden público.

Ante este panorama, el presidente del corregimiento hizo un llamado a los grupos armados para que busquen salidas negociadas al conflicto y respeten a quienes no participan en las confrontaciones.

También pidió al Gobierno nacional mantener la atención sobre las comunidades rurales más apartadas, que enfrentan las consecuencias de la violencia y necesitan acompañamiento institucional.

“Conservar esa paz que necesitan los territorios, que necesitamos los campesinos, la población civil”, fue el mensaje que envió Barbosa.