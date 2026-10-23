Nuevos ataques a vehículos en la vía Risaralda–Chocó: Ejército refuerza la seguridad en esta zona

Risaralda

Los hechos fueron reportados en el sector de Playa de Oro, jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó, sobre la vía Panamericana, un corredor estratégico para la movilización de pasajeros, alimentos y mercancías entre ambos departamentos.

De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres armados habrían interceptado vehículos que transitaban por el sector. Uno de los automotores fue incendiado, mientras que otro terminó en un afluente, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

En el lugar también fueron reportados grafitis alusivos al ELN, sin embargo, las autoridades aún deberán determinar si integrantes de esta organización participaron en los ataques.

Juan Diego Ortiz, presidente de la Confederación Nacional de Transportadores de Carga y Pasajeros en Risaralda, expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan diariamente los conductores que utilizan esta carretera.

“Estamos viviendo una situación demasiado difícil. Estos forajidos, sin mayor palabra, llegan y la queman y no pasa nada. Tenemos un problema grande que la vía entre Risaralda y Chocó”, expresó Ortiz.

Desde el gremio advierten que la inseguridad no solamente pone en peligro la vida de los transportadores, sino que también afecta la actividad comercial y los ingresos de las familias que dependen del movimiento de carga y pasajeros.

Los nuevos incidentes se presentan después de que las autoridades anunciaran el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los límites entre Risaralda y Chocó, ante las amenazas y los ataques que se han registrado contra el sector transportador.

Como parte de estas acciones, se ha reforzado la presencia del Ejército Nacional y la Policía, con acompañamiento de unidades especializadas y dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos del corredor vial.

Por esta razón, reiteraron el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las medidas de protección y evitar que continúen los ataques contra los vehículos.