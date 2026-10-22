Reconstrucción de Pereira: presidente anuncia recursos para vivienda, comercio y cafeteros

Pereira

Uno de los anuncios más relevantes para el sector empresarial fue la destinación de más de $4.000 millones en apoyos económicos, con los que se busca beneficiar a más de 900 emprendedores y pequeños y medianos empresarios afectados por la emergencia.

Los beneficiarios recibirán subsidios individuales de $5 millones, destinados a contribuir a la recuperación de sus actividades comerciales. Durante la jornada también se realizaron cinco entregas simbólicas relacionadas con esta línea de apoyo.

Nuevos recursos para viviendas afectadas

El mandatario informó que el Fondo Milagro cuenta con una primera partida de $624.656 millones procedentes de un crédito del Banco Mundial. También mencionó $377.000 millones para apoyos económicos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A estos recursos se sumarán $826.000 millones en noviembre, provenientes del Ministerio de Vivienda, destinados a mejoramientos y soluciones habitacionales nuevas en sectores urbanos y rurales.

Durante la actividad se efectuaron diez entregas simbólicas relacionadas con la rehabilitación de viviendas. Entre los beneficiarios estuvieron un patrullero de la Policía Nacional y un ciudadano de Dosquebradas, quienes recibieron llaves simbólicas de soluciones habitacionales.

El presidente también destacó la participación de la Federación Nacional de Cafeteros en los programas de mejoramiento de las viviendas afectadas por el movimiento sísmico y anunció que se destinarán recursos a través del Fondo Milagro para que la Federación ejecute dichas ayudas a los cafeteros afectados por el terremoto.

Edificio Invico será implosionado en noviembre

Otro de los anuncios centrales fue la programación de la implosión del edificio Invico para el 15 de noviembre, una intervención que, según lo presentado durante la jornada, será la primera de este tipo en una edificación de gran altura en Pereira.

Al menos 12 grandes edificaciones requieren intervenciones mediante implosión en Pereira, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

La ejecución de estos trabajos representa uno de los desafíos más complejos de la reconstrucción, por las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para intervenir estructuras de gran tamaño en zonas urbanas.

Presidente anuncia seguimiento a la ejecución del Fondo Milagro

Durante su intervención, De La Espriella explicó que el Fondo Milagro fue constituido formalmente a comienzos de octubre y entró en funcionamiento el día 7 del mismo mes.

El jefe de Estado defendió los tiempos empleados para poner en marcha el mecanismo, aseguró que su Gobierno trabajó jornadas prolongadas para agilizar el proceso y anunció que realizará seguimiento personal al cumplimiento de los proyectos.

Asimismo, hizo referencia a $2,7 billones en facilidades tributarias como parte de las medidas contempladas para apoyar la recuperación económica.

Con estos anuncios, Pereira avanza hacia una fase de reconstrucción que incluye demoliciones, soluciones de vivienda y medidas para recuperar el comercio. El principal reto será convertir los recursos y compromisos anunciados en intervenciones y ayudas efectivas para las familias y empresas afectadas por el terremoto.