Más de 3.400 familias en Risaralda tendrán otra oportunidad para cobrar el subsidio de arrendamiento

Pereira

La medida representa una oportunidad para 3.423 familias que todavía no han cobrado las ayudas económicas, pese a encontrarse entre los beneficiarios del programa de asistencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En total, los recursos pendientes de entrega ascienden a aproximadamente $3.474 millones, una suma que permanecerá destinada a los beneficiarios mientras se establece el nuevo procedimiento para efectuar los pagos.

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La coordinadora departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Diana Carolina Ramírez Laverde, explicó que quienes no pudieron acercarse a los puntos autorizados durante las fechas inicialmente establecidas serán incluidos en una reprogramación.

La funcionaria aclaró que el vencimiento del plazo anterior no significa que las familias hayan perdido el derecho a recibir el apoyo económico.

“Acabamos de cerrar el primer ciclo de entrega de apoyos económicos autorizados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Desafortunadamente, quedaron 3,423 giros sin reclamar. Sin embargo, la Unidad Nacional ha manifestado que estas personas que no pudieron reclamar en los plazos establecidos inicialmente entrarán en una reprogramación para que puedan recibir el apoyo económico del primer mes”, indicó textualmente la coordinadora.

La Gobernación indicó que esta información será comunicada a través de los canales oficiales de las entidades encargadas de coordinar la entrega de los recursos.

Por esta razón, las familias beneficiarias deberán permanecer atentas a los próximos anuncios y evitar acudir a intermediarios que ofrezcan gestionar los pagos a cambio de dinero.

Las autoridades también recomendaron no compartir documentos ni información personal con personas desconocidas, con el fin de prevenir posibles estafas.

Cerca de 10.000 apoyos ya fueron cobrados

De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Gestión del Riesgo y el operador SuperGIROS, en Risaralda se han hecho efectivos 9.975 pagos, por un valor aproximado de $10.120 millones.

Esta cifra representa una efectividad del 74 % frente al total de giros programados en el departamento.

Sin embargo, los más de 3.400 pagos pendientes evidencian que todavía existe un número importante de hogares que no han podido acceder a los recursos destinados a aliviar las consecuencias económicas del terremoto.

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La reprogramación busca que las familias que aún esperan esta ayuda puedan recibirla en medio de las dificultades económicas y habitacionales que persisten tras la emergencia sísmica en Risaralda.