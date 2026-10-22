Taxis en Bogotá tendrán código QR para consultar tarifas, verificar datos y calificar el servicio

Imagen de referencia de taxis en Bogotá. Foto: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images / Jeff Greenberg

La Secretaría Distrital de Movilidad avanza en la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), con nuevas funcionalidades que buscan facilitar el acceso a información oficial y ofrecer más herramientas a los usuarios del servicio de taxi en Bogotá.

La tecnología estará incorporada en la tarjeta de control que cada taxi debe portar en la parte posterior de la silla del copiloto. Este documento contará con un número único de identificación y un código QR que podrá escanearse desde un celular.

Al acceder a la herramienta, los pasajeros podrán consultar los datos básicos del vehículo, el conductor y la empresa que presta el servicio. También tendrán disponibles otras funciones para conocer el costo estimado del recorrido y evaluar la atención recibida.

Estas son las funciones para usuarios de taxi en Bogotá

Entre las herramientas contempladas en la actualización se encuentran:

Consulta de información: Permitirá verificar los datos de identificación del vehículo, el conductor y la empresa.

Permitirá verificar los datos de identificación del vehículo, el conductor y la empresa. Calculadora de tarifas: Ofrecerá un valor estimado del viaje a partir de las unidades registradas, las tarifas vigentes y los recargos aplicables.

Ofrecerá un valor estimado del viaje a partir de las unidades registradas, las tarifas vigentes y los recargos aplicables. Calificación del servicio: Los pasajeros podrán evaluar su experiencia mediante una escala de una a cinco estrellas.

Los pasajeros podrán evaluar su experiencia mediante una escala de una a cinco estrellas. Indicadores del servicio: Facilitarán la consulta de información sobre las valoraciones de los usuarios del servicio de taxi en Bogotá.

¿Para qué servirá la tarjeta de control?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el código QR estará asociado a un número único que permitirá identificar la relación entre el vehículo y su conductor.

Esta información también facilitará la actualización y trazabilidad de los diferentes estados de la tarjeta de control dentro del SIRC, como parte de las labores de control y vigilancia de la entidad.

Con esta actualización, Bogotá busca incorporar herramientas tecnológicas que permitan a los ciudadanos consultar información oficial durante sus desplazamientos, conocer mejor el servicio que utilizan y registrar sus opiniones sobre la experiencia de viaje.

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