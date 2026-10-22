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22 oct 2026 Actualizado 12:17

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Contraloría encontró irregularidades por $6.899 millones en Secretaría de Educación y U. Distrital

En la Secretaría se encontraron 10 hallazgos fiscales y en la Universidad Distrital 7.

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La Contraloría de Bogotá configuró hallazgos fiscales por $6.899 millones en recursos públicos destinados a la educación en la capital.

“El organismo de control fiscal estableció 17 hallazgos fiscales, enmarcados en cuatro temas principales: obras públicas, educación inclusiva, contratación en el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, IDEXUD, y deficiencias en el recaudo de cuotas partes pensionales”, dijo Cristian Nicolay Rodríguez, director del Sector Educación de la Contraloría de Bogotá.

Entre los principales hallazgos consolidados en la Universidad Distrital se destacan pagos sin soporte documental por más de $1.430 millones en un convenio interadministrativo entre la Alcaldía Local de Kennedy y la institución de educación superior, y más de $829 millones relacionados con deficiencias en el recaudo oportuno de las cuotas partes pensionales por cobrar. Los demás están relacionados con deficiencias en la gestión, planeación, ejecución y supervisión de contratos financiados con recursos públicos.

Por su parte, el órgano de control detectó en la Secretaría de Educación un hallazgo superior a $849 millones relacionado con deficiencias en la planeación, estudios y diseños en la construcción de la Institución Educativa Cardenal Luque, ubicada en la localidad de Engativá, que ocasionaron correcciones en la cimentación y pagos adicionales.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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