Fonseca fue condecorado por el Concejo de Bogotá por su trayectoria y aporte a la música colombiana

Juan Fernando Fonseca Carrera, más conocido como Fonseca, fue condecorado en el Concejo de Bogotá; el artista recibió la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, por parte de los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández.

“Fonseca representa el talento de Bogotá que trasciende fronteras sin perder sus raíces. Su música nos recuerda la riqueza de nuestra identidad cultural y demuestra que el arte, además de emocionarnos y unirnos, también puede convertirse en una herramienta para transformar vidas y abrir oportunidades. Reconocer su trayectoria es exaltar a un bogotano que lleva con orgullo el nombre de nuestra ciudad y de Colombia”, destacó el concejal González.

Desde el Cabildo aseguran que sus aportes a la música colombiana y su compromiso con la transformación social del arte lo hacen merecedor de este reconocimiento, justo días antes de realizar su primer estadio en Bogotá, en el marco de su gira ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour’.

“Por motivos de fuerza mayor, que creo que todo el mundo conoció no pudimos hacerlo en El Campín, pero lo bueno es que la fecha sigue siendo la misma, las ganas y la emoción todavía más y el Vive Claro es un escenario espectacular” aseguró el artista en referencia al cambio del lugar de la presentación, tras los problemas con la grama del estadio El Campín.