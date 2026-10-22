¿Vivir o invertir? Las preguntas que ayudan a decidir para qué comprar

Colombia

Dos personas pueden mirar el mismo apartamento y necesitar cosas opuestas. Quien compra para vivir pregunta por el trayecto al trabajo, el colegio de los hijos y la comodidad de cada espacio. Quien compra para invertir pregunta por la demanda de arriendo, los costos y el comportamiento del valor del inmueble en el tiempo. Por eso, la primera decisión en una compra de vivienda no es qué proyecto elegir, sino para qué se compra.

Esa conversación es la que se abre en VIVE EXPO 2026, el evento inmobiliario y de inversión de Caracol Radio, que se realiza del 23 al 25 de octubre en el Centro Comercial Gran Estación, donde varias constructoras presentan proyectos de distintas zonas y segmentos para compararlos en un mismo lugar.

Cómo cambia la decisión según el objetivo

Criterio Comprar para vivir Comprar para invertir Ubicación Cerca del trabajo, el colegio y la familia. Cerca de universidades, empleo y transporte, donde suele haber demanda de arriendo. Tamaño El que necesite el hogar hoy y en los próximos años. El que más se arrienda en la zona. Zonas comunes Las que realmente se van a usar. Las que valora el tipo de inquilino al que se apunta. Horizonte Largo plazo: el hogar pesa más que la rentabilidad. Definido: renta mensual, valorización o ambas. Costos a revisar Cuota del crédito y administración. Administración, impuesto predial y meses sin arrendatario.

Renta y valorización no son lo mismo

La renta es un ingreso periódico por arrendar el inmueble. La valorización es el aumento de su valor con el tiempo. Ninguna está garantizada: dependen de la zona, del momento del mercado y del estado del inmueble. Antes de invertir, conviene sumar todos los costos de tener el inmueble y comparar el resultado con otras alternativas de ahorro e inversión.

El punto intermedio

Entre vivir e invertir hay un camino mixto: comprar un inmueble para habitarlo hoy y arrendarlo más adelante, o al revés. En esos casos pesan la buena conexión con la ciudad, los espacios versátiles y un tamaño que se adapte a distintos tipos de hogar. La oferta actual va desde apartaestudios compactos hasta casas campestres, así que el objetivo es lo que ayuda a filtrar.

Tres preguntas para llevar

¿Qué voy a necesitar dentro de cinco años? Una vivienda que hoy sirve puede quedar pequeña, o grande, muy pronto.

Una vivienda que hoy sirve puede quedar pequeña, o grande, muy pronto. ¿Cuánto puedo pagar sin presión? Incluye cuota inicial, crédito y administración.

Incluye cuota inicial, crédito y administración. Si invierto: ¿qué pasaría si el inmueble estuviera desocupado tres meses? La respuesta muestra qué tanto margen hay.

Para visitar VIVE EXPO 2026

Cuándo: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Dónde: Centro Comercial Gran Estación, primer piso (Avenida El Dorado n.º 62-47, puerta 2 por la calle 26), Bogotá.

Entrada: libre.

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.

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¿Compras para vivir o para invertir? La respuesta cambia todo.

La ubicación, el tamaño y hasta las zonas comunes dependen de ese objetivo. Antes de elegir apartamento, define para qué lo quieres.

En VIVE EXPO, el gran evento inmobiliario y de inversión de Caracol Radio, puedes comparar proyectos de varias constructoras y resolver tus dudas en un mismo lugar.

Fecha: 23, 24 y 25 de octubre

Centro Comercial Gran Estación, primer piso · Puerta 2 por la calle 26

Entrada libre.

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.

#ViveExpo2026CaracolRadio