Las intensas lluvias en Dosquebradas provocaron más de 20 emergencias

Dosquebradas

Los reportes se concentraron en sectores como Gaitán Alto, La Mariana, San Diego, Guadalupe, Frailes, Japón, Los Naranjos y La Pradera, donde las autoridades realizaron recorridos para atender las situaciones de riesgo.

Entre las emergencias más relevantes se encuentran inundaciones en Portal del Parque, Valher y La Aurora Baja, además de la caída de un árbol en la vía hacia Naranjales y el desprendimiento de una guadua en Galatea.

También se reportaron afectaciones en inmediaciones de la quebrada La Víbora, cerca del Centro Comercial Único, mientras que la quebrada Cañaveral registró un incremento en su caudal, aunque permanecía dentro de su cauce al momento de la inspección.

El capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, José Joaquín Ocampo, señaló que una de las prioridades será intervenir los sistemas de drenaje en Valher y La Aurora para facilitar la evacuación de las aguas lluvias.

El oficial advirtió que la acumulación de residuos en canales y sumideros continúa siendo un factor que agrava las inundaciones durante las fuertes precipitaciones.

“Tenemos un acumulado entre 17.5 y 19 milímetros de agua, situación que nos generó problemas por inundación de vías y algunas viviendas en Dosquebradas”, expresó el capitán del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Por su parte, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene la vigilancia en los puntos críticos y pidió a los ciudadanos informar oportunamente sobre deslizamientos, crecientes de quebradas o árboles que representen peligro.

Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por vías inundadas, mantenerse alejados de zonas inestables y no manipular objetos cercanos a redes eléctricas.

Las emergencias pueden reportarse al Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas en la línea 606 340 24 19.