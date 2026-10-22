El Fondo Milagro iniciará demoliciones en Pereira con la presencia del presidente de la República

Pereira

La agenda presidencial contempla dos actividades principales en la capital risaraldense. A las 10:30 de la mañana, llegará a la Institución Educativa San Nicolás, donde se desarrollará la jornada denominada “El milagro de la reconstrucción inicia”.

En este lugar se espera dar comienzo a nuevas labores de demolición de estructuras afectadas por el movimiento sísmico por parte de las intervenciones contempladas a través del Fondo Milagro.

Posteriormente, a las 12:00 del mediodía, el presidente se trasladará al Comando de la Policía Metropolitana de Pereira, donde está programada una reunión con representantes de las autoridades departamentales y locales.

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El encuentro estará enfocado en revisar el estado de la reconstrucción, las necesidades que persisten y las acciones que requieren coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el posible anuncio de nuevos subsidios de vivienda para los damnificados, así como de apoyos económicos dirigidos a empresarios afectados por el terremoto.

Para las familias que permanecen a la espera de soluciones habitacionales y los empresarios que buscan retomar sus actividades, la jornada del jueves podría permitir conocer nuevas decisiones sobre los siguientes pasos de la reconstrucción.

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Los anuncios oficiales que se realicen durante la visita permitirán establecer el alcance de las nuevas medidas y los recursos que eventualmente se destinarán a la recuperación de Pereira y Risaralda.