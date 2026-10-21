🔴 Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League
El atacante colombiano afronta un duelo de primer nivel en la tercera fecha del certamen europeo.
La tercera jornada de la Champions League 2026-27 ofrece un partidazo: el Bayern Múnich de Luis Díaz recibe en el Allianz Arena al Arsenal, vigente subcampeón. A partir de las 2 de la tarde (hora colombiana), ambos equipos ponen a prueba su invicto.
El equipo alemán, que tendrá la baja de Joshua Kimmich por temas personales, viene de empatar sorpresivamente con el Viking noruego por 3-3 y previamente goleó 5-0 al Bodo en condición de local.
Entretanto, los británicos suman dos victorias consecutivas. Su primera víctima fue el Napoli por la mínima diferencia y más adelante derrotó sin problemas al Lille por 3-0.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Bayern Múnich vs Arsenal
Once titular del Arsenal
¡Bayern sin Luis Díaz!
Lluvia y más lluvia sobre el Allianz Arena
Hermosas postales en Alemania
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Bayern Múnich y Arsenal por la fecha 3 de la Champions League!