Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) / Marc Atkins

El atacante colombiano afronta un duelo de primer nivel en la tercera fecha del certamen europeo.

La tercera jornada de la Champions League 2026-27 ofrece un partidazo: el Bayern Múnich de Luis Díaz recibe en el Allianz Arena al Arsenal, vigente subcampeón. A partir de las 2 de la tarde (hora colombiana), ambos equipos ponen a prueba su invicto.

El equipo alemán, que tendrá la baja de Joshua Kimmich por temas personales, viene de empatar sorpresivamente con el Viking noruego por 3-3 y previamente goleó 5-0 al Bodo en condición de local.

Entretanto, los británicos suman dos victorias consecutivas. Su primera víctima fue el Napoli por la mínima diferencia y más adelante derrotó sin problemas al Lille por 3-0.

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