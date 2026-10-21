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21 oct 2026 Actualizado 18:18

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Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) / Marc Atkins

Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

🔴 Bayern Múnich vs Arsenal: siga EN VIVO a Luis Díaz en el partido de la Champions League

El atacante colombiano afronta un duelo de primer nivel en la tercera fecha del certamen europeo.

La tercera jornada de la Champions League 2026-27 ofrece un partidazo: el Bayern Múnich de Luis Díaz recibe en el Allianz Arena al Arsenal, vigente subcampeón. A partir de las 2 de la tarde (hora colombiana), ambos equipos ponen a prueba su invicto.

El equipo alemán, que tendrá la baja de Joshua Kimmich por temas personales, viene de empatar sorpresivamente con el Viking noruego por 3-3 y previamente goleó 5-0 al Bodo en condición de local.

Entretanto, los británicos suman dos victorias consecutivas. Su primera víctima fue el Napoli por la mínima diferencia y más adelante derrotó sin problemas al Lille por 3-0.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Bayern Múnich y Arsenal por la fecha 3 de la Champions League!

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