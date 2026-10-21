Marino Hinestroza no se guarda nada tras la eliminación ante Boca: “Fue muy injusto”. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

La eliminación de Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana dejó un sabor amargo para el colombiano Marino Hinestroza. El extremo consideró que su equipo merecía un resultado diferente frente a Boca Juniors, que se impuso por 3-2 en el marcador global y aseguró su presencia en la final de la copa continental.

El futbolista, que comenzó el encuentro de vuelta en el banco de suplentes, ingresó para disputar la segunda parte en el estadio Maracaná. Su entrada coincidió con una mejoría ofensiva del conjunto brasileño, que buscaba revertir la serie ante su público.

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Sin embargo, la reacción de Vasco no fue suficiente para alcanzar el objetivo. El equipo argentino se supo defender correctamente y pudo sentenciar la eliminatoria en los minutos finales, dejando sin posibilidades al conjunto dirigido por Pedro Emanuel.

Hinestroza cuestionó el desarrollo del partido

Tras el encuentro, el colombiano analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que Vasco debió mostrar desde el comienzo la intensidad que tuvo durante algunos pasajes de la segunda mitad. Para el atacante, la desconcentración inicial terminó siendo un factor determinante en el desenlace de la semifinal.

“Creo que deberíamos haber empezado el partido como lo estábamos haciendo. Era una semifinal. Creo que estuvimos un poco desconectados. En la segunda parte lo intentamos una y otra vez, y lamentablemente perdimos con un gol en el último minuto”, manifestó Hinestroza.

El extremo aportó desequilibrio por la banda derecha y participó en el mejor momento ofensivo de su equipo. Sin embargo, con el paso de los minutos perdió influencia y terminó involucrado en varias discusiones con sus rivales, una situación que condicionó parte de su actuación.

Una eliminación que dejó frustración

La derrota también representó un golpe para la afición de Vasco da Gama, que esperaba celebrar la clasificación de ir a la final en Barranquilla. Hinestroza reconoció la decepción de los seguidores y sostuvo que el esfuerzo colectivo merecía una recompensa mayor.

“Creo que fue muy injusto para nosotros y para nuestra afición. Creo que merecíamos algo más”, comentó el colombiano.

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En el plano individual, el atacante todavía busca consolidarse en el equipo brasileño. Desde su llegada a Vasco, ha alternado titularidades y apariciones desde el banco, sin registrar goles ni asistencias en sus primeros compromisos con el club.

La eliminación ante Boca cierra una oportunidad importante para Hinestroza de disputar una final continental. Ahora, el colombiano deberá enfocarse en recuperar regularidad y ganarse un lugar más estable en la formación titular de Vasco da Gama.