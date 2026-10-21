Más de 10 presuntos guerrilleros habrían muerto en combates en Tibú, Norte de Santander

Cúcuta

Organizaciones sociales están dando a conocer que los más recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en zona rural de Tibú, dejó al menos diez presuntos guerrilleros muertos.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas dijo que “en estas confrontaciones de los actores armados en la región del Catatumbo, cuando se dan, siempre quedan muchas bajas, ya sea de un grupo o del otro, pero específicamente el día de ayer (20 de octubre del 2026) hubo fuertes combates en la vía que conduce del municipio de Tibú hacia el corregimiento de La Gabarra, específicamente por el Kilómetros 19 y alrededores, donde se presentaron fuertes combates y la comunidad reportan varias personas asesinadas por uno de los dos actores armados, aproximadamente diez”, dijo Mayorga.

Más información Frontera con Venezuela: denuncian presuntas restricciones al transporte público

En diálogo con Caracol Radio, Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander, señaló que las autoridades están verificando la información y el material audiovisual recibido sobre estos hechos.

“En estos momentos nos está llegando información, imágenes, videos de la posible muerte de más de diez subversivos de los dos grupos que están confrontándose en el Catatumbo hace 21 meses”.

Más información Cúcuta se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026

En estos video se pueden apreciar los cuerpos de varios hombres y mujeres. Incluso varios de ellos muy jóvenes, razón por la cual se presume que entre los muertes podrían haber menores de edad.

Ataques con drones aumentan la preocupación en el Catatumbo

Para el funcionario, es lamentable la situación que se viene presentando desde hace dos semanas en la región del Catatumbo, donde los ataques con drones cargados con explosivos han afectado viviendas de la población civil.

Más información Cementerio Central de Cúcuta: UBPD realizará dos nuevas fases de búsqueda de personas desaparecidas

“Hasta ahora no tenemos conocimiento de si hay algún herido o muerto”, indicó, al referirse a la situación reportada en esa zona.

Y es que de acuerdo con lo informado por las mismas comunidades, los ataques con explosivos lanzados desde drones se han presentado en sectores como Versalles, Filo el Gringo y San Martín de Loba.

Alertan de sobrevuelos de drones en zona de frontera

Entre las alertas de las comunidades por los sobrevuelos de drones, está la presencia de dos aeronaves no tripuladas que estarían en zona de frontera, entre el Catatumbo y Venezuela.

“En este momento ninguna autoridad ha dado claridad sobre el tema, pero medios internacionales ya dieron la noticia del sobrevuelo de estas aeronaves sobre el territorio del Catatumbo y de frontera entre Colombia y Venezuela, en el Norte de Santander”, explicó Luis Fernando Niño a Caracol Radio.

Las comunidades se encuentran confinadas

Más información Catatumbo: Se estiman que cerca de 100 personas estarían secuestradas en medio del conflicto armado

Para un funcionario, otra de las consecuencias que ha dejado esta guerra, es el confinamiento de las comunidades, quienes quedan atrapadas en sus territorios en medio de los combates entre los grupos armados ilegales.

“Tenemos confinamiento en zona rural de Tibú, en zona rural de El Tarra y en El Carmen. De igual manera hay una preocupación muy alta por la salud mental de las personas. Ustedes vieron las imágenes de estos niños y mujeres corriendo con banderas, con trapos, con sábanas blancas, gritando desesperados que no les cayeran estos explosivos encima de sus casas”, expresó el funcionario.