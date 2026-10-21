Aumentan casos de dengue en Norte de Santander

Norte de Santander

El dengue volvió a tomar fuerza en Norte de Santander, el virus sigue siendo una amenaza, y las recientes cifras del Instituto Nacional de Salud encienden una señal de alerta.

Durante seis semanas consecutivas, entre las semanas epidemiológicas 32 y 37, los casos superaron los registrados en los mismos periodos del año anterior, con incrementos de hasta 67 %.

La situación es especialmente marcada en algunos municipios, como El Tarra, en donde los casos pasaron de 20 a 442, mientras que en Cáchira aumentaron de dos a 52. Esto significa que, frente al mismo periodo de 2025, se multiplicaron por más de 22 y por 26, respectivamente1.

También es relevante tener en el radar a Cúcuta, donde se han notificado 1.747 casos de dengue en lo corrido de 2026 y 730 personas (el 41,8 %) requirieron hospitalización.

En Villa del Rosario se han registrado 113 casos, con 28 hospitalizaciones, equivalentes al 24,8 %. Ambos municipios están clasificados como territorios de muy alta transmisión.

Los datos muestran que una reducción en el balance general no permite bajar la guardia cuando la transmisión comienza a acelerarse en territorios específicos.

Adicionalmente, Norte de Santander es una de las regiones del país en mayor alerta por cuenta del Fenómeno de El Niño, según el IDEAM, lo cual no solo podría generar importantes efectos en el agro o la economía, sino también en la salud.

Este evento climático crea condiciones que favorecen la proliferación del mosquito transmisor del dengue y aumentan el riesgo de brotes, en una región en donde se han reportado 5.307 casos hasta el 30 de septiembre.

A este se suman un total de 1.976 hospitalizaciones, que corresponden al 37,2 % de los casos, es decir, que casi cuatro de cada diez personas con dengue reportadas en Norte de Santander han requerido hospitalización , generando una presión importante sobre los servicios de salud.

Ese impacto aumenta cuando aparecen señales de complicación. El 87.7% de los pacientes con signos de alarma y la totalidad de los casos graves fueron hospitalizados.