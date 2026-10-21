Frontera con Venezuela: denuncian presuntas restricciones al transporte público

Cúcuta

En la frontera entre Colombia y Venezuela, por Norte de Santander, continúan las denuncias por presuntas irregularidades que se estarían presentando contra conductores de vehículos con placas venezolanas.

William Gómez, analista de temas fronterizos, volvió a denuncias supuestas dificultades que estarían enfrentando, en esta oportunidad, los taxistas venezolanos, para ingresar a territorio colombiano.

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“Recibimos denuncias que siguen las autoridades de tránsito, así como lo hacen con los vehículos venezolanos, que ponen estos puntos de control y por supuesto hostigan al turista, a la persona venezolana que va hacia el lado colombiano, al Área Metropolitana de Cúcuta, igual está pasando también con los taxis”, denuncio Gómez a través de un video.

De acuerdo con el analista, las autoridades de tránsito de Colombia estarían realizando procedimientos donde “detienen son solo y exclusivamente a los vehículos de taxis de matrícula venezolana que van hacia el aeropuerto a llevar pasajeros”.

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Cuestionan la falta de reciprocidad

Para Gómez, es inaceptable la presunta diferencia que se estaría teniendo, en materia de movilidad, los taxistas de ambos países.

Este analista de temas fronterizos asegura que los conductores colombianos tendrían mayores facilidades para ingresar a territorio venezolano. Caso, que según su denuncia, no estaría pasando con los conductores de su país, Venezuela.

“Así como lo hace el taxista colombiano que cruza al lado venezolano libremente por los cuatro puentes, puede ir a cualquier zona tranquilamente sin ningún problema y lamentablemente los taxistas que van de Venezuela a Colombia no pasan con lo mismo porque reciben sanciones y hostigamiento por parte de tránsito y principalmente por el Área Metropolitana de Cúcuta”.

Estas nuevas denuncian de Gómez se suman al debate sobre la movilidad y las presuntas irregularidades que se estarían presentando contra vehículos de placas venezolanas que, incluso varios gremios económicos de Cúcuta, aseguran sería una de las causas por las cuales ha disminuido notablemente el comercio en la capital nortesantandereana, al presentarse reducción del visitante venezolano.