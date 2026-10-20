Habitante de El Carmen, en Norte de Santander, retiró cilindro con insignias del ELN. / Foto: Videos redes sociales.

Catatumbo

Durante ocho días los habitantes de El Carmen, en Norte de Santander, estuvieron bajo el temor por la posible presencia de explosivos en un cilindro, con insignias del ELN, que fue abandonado a escasos metros de la entrada al casco urbano de ese municipio.

Días atrás, una caja con algunos cables y también insignias de este grupo armado, fue abandonada en el sector conocido como La Terraza. Y el pasado fin de semana, un segundo cilindro, con las mismas características del primero, fue abandonado en el municipio.

Comunicado a la opinión pública, emitido el pasado 14 octubre del 2026 por parte de la Alcaldía de El Carmen, en Norte de Santander. Ampliar Comunicado a la opinión pública, emitido el pasado 14 octubre del 2026 por parte de la Alcaldía de El Carmen, en Norte de Santander. Cerrar

Tres elementos sospechosos que obligó a las autoridades a suspender las clases presenciales en los colegios del municipios.

Las autoridades indicaron que se habían adelantado los respectivos consejos de seguridad para tomar las medidas correspondientes frente a estas amenazas. Sin embargo, ocho días después, el primer cilindro abandonado continuaba sobre la vía.

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Adulto mayor retiró el cilindro

Un hecho insólito sorprendió, no solo a los habitantes del municipio, sino a todo al país, cuando uno de los habitantes de El Carmen, se acercó hasta el cilindro, lo tomó con sus manos y se lo llevó arrastrado hacia el casco urbano.

Algunos habitantes aseguraron que esta persona estaba bajo los efectos del alcohol. Hipótesis que tomó fuerza después que el hombre terminará dormido en la vía pública, con el cilindro a su lado.

El hecho quedó registrado por parte de varios carmelitanos, quienes grabaron lo ocurrido.

Habitante de El Carmen, en Norte de Santander, retiró cilindro con insignias del ELN. / Foto: Tomada de videos redes sociales. Ampliar Habitante de El Carmen, en Norte de Santander, retiró cilindro con insignias del ELN. / Foto: Tomada de videos redes sociales. Cerrar

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.