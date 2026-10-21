Destruyen laboratorio del ELN con más de una tonelada de cocaína en Sardinata. / Foto: Presidente Abelardo de la Espriella en X.

Norte de Santander.

Un laboratorio para el procesamiento de cocaína, atribuido al frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue ubicado y destruido por tropas del Ejército Nacional en la vereda San Roque, zona rural del municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

El resultado se produjo durante la operación Oklahoma 035, desarrollada por la División de Aviación y Asalto Aéreo y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el balance entregado por el mandatario, en el lugar fueron incautados 1.149 kilogramos de cocaína y 151 kilogramos de pasta de base de coca.

También se encontraron más de 3.400 galones de sustancias químicas líquidas utilizadas en la producción del alcaloide y cientos de kilogramos de insumos químicos sólidos.

La operación incluyó la destrucción de la infraestructura utilizada para el procesamiento de la droga.

Según la información oficial divulgada por el presidente, la afectación económica a esta estructura armada fue estimada en 1.067 millones de pesos.

El laboratorio estaría al servicio del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, una estructura armada que tiene presencia en Norte de Santander.

Las autoridades buscan debilitar las fuentes de financiación de este grupo mediante operaciones contra la producción y comercialización de estupefacientes.