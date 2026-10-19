Catatumbo: Se estiman que cerca de 100 personas estarían secuestradas en medio del conflicto armado

Catatumbo

Una nueva y grave denuncia dio a conocer Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, a través de sus redes sociales. Según el líder social, “En un solo campamento guerrillero tienen a 19 secuestrados, amarrados de pies y manos, desde hace más de 7 meses”.

Caracol Radio lo consultó para conocer a fondo la información denunciada e indicó que “En un solo campamento hay más de 19 personas en las condiciones que describí en el anterior Twitter. Es una situación muy alarmante porque las familias están preguntando dónde están sus seres queridos, qué ha pasado con ellos”.

¿Dónde estarían secuestradas las 19 personas en el Catatumbo?

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Una de las preguntas que ha despertado su denuncia es, ¿De dónde son estas personas secuestradas? De acuerdo con Mayorga, las víctimas habrían sido plagiadas en zonas rurales de Tibú, específicamente de sectores como Campo Dos, Kilómetro 25 y La Gabarra.

Una denuncia que deja al desnudo la realidad que están viviendo decenas de familias en la región del Catatumbo desde hace 21 meses que inició el conflicto armado entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo.

Secuestros en el Catatumbo: estiman que habría cerca de 100 víctimas

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Sin embargo, la mayor preocupación para este líder social es el subregistro de casos de secuestro que hay en el Catatumbo. Según Mayorga, se estima que en esta región hay al menos 100 personas secuestradas actualmente.

“Yo creo que aproximadamente deben haber unas 100 personas secuestradas”, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, al advertir que la cifra corresponde a una estimación y no a un registro oficial consolidado.

Secuestros, que según explicó Mayorga, responden a varios intereses de las organizaciones armadas ilegales con presencia en la región.

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“Unos por fines económicos, como el secuestro extorsivo, otro simplemente porque saludó a alguien y así sucesivamente”, sostuvo.

Las familias temen denunciar

El miedo a las posibles represalias ha sido el dominante para que las familias no pongan en conocimiento de las autoridades todos los casos de secuestros que se presentan en el Catatumbo, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

“Las familias muchas veces no ponen en conocimiento de las autoridades por el temor a lo que le lleguen a hacer a sus familiares”, explicó.

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Mayorga, aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para, una vez más, enviar un mensaje a los grupos armados.

“El llamado que estamos haciendo a los actores armados es a respetar la vida, la libertad de estas personas, a devolverlos sanos y salvos a los senos de sus hogares”.

También pidió el acompañamiento de la Fuerza Pública frente a la situación humanitaria que atraviesa la región.