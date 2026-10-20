Cúcuta se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026

Cúcuta

En Cúcuta, las autoridades y organismos de socorro están listas para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026. Ejercicio que busca fortalecer la capacidad de respuesta y atención de las comunidades e instituciones ante emergencias por sismos.

En diálogo con Caracol Radio, Fabian Prato, Secretario de Gestión de Riesgos indicó que este ejercicio se desarrollará en dos momentos. El primero a las 10:00 de la mañana donde participarán las empresas, instituciones educativas y comunidad en general. El segundo a las 2:00 de la tarde, con la participación de entidades públicas.

“Ya tenemos 543 registros, 470 entidades públicas y privadas inscritas, 61 instituciones educativas y 12 comunidades que estuvieron muy atentos y muy pendientes para poderse inscribir y participar en este simulacro nacional de respuesta a emergencias”, señaló el funcionario.

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De acuerdo con Prato, la jornada contará con la instalación de una sala de crisis en el CEGIRD Fronterizo, donde se monitoreará el desarrollo del ejercicio.

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Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía y Ejército Nacional, así como los funcionarios de Gestión de Riesgos y empresas vinculadas a servicios públicos, participarán en este PMU.

“Aquí lo lo primordial es asumir esto con responsabilidad, hacer el ejercicio bien hecho, entendiendo que esto puede suceder en cualquier momento, sabemos que un sismo no lo podemos predecir o pronosticar con exactitud en qué momento va a suceder o con qué intensidad o magnitud nos va a golpear”.