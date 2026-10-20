Cementerio Central de Cúcuta: UBPD realizará dos nuevas fases de búsqueda de personas desaparecidas

Cúcuta

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- dio a conocer que, en lo que resta del año 2026, se adelantarán dos intervenciones forenses más en el Cementerio Central de Cúcuta.

De acuerdo con la información entregada por la Unidad, la penúltima intervención de este año irá del 19 al 30 de octubre de 2026, mientras que la segunda, correspondiente a la fase 28 y última del año, tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre.

“Esta nueva fase no es solo una acción técnica; es una respuesta al clamor de las familias que aún esperan noticias sobre lo sucedido con sus seres queridos”, dijo la UBPD.

UBPD ha recuperado 589 cuerpos en el Cementerio Central de Cúcuta

Así mismo, la UBPD entregó un balance de los resultados obtenidos en este camposanto, desde que se iniciaron las intervenciones, en el año 2019.

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“Desde 2019, la Unidad de Búsqueda ha priorizado este camposanto como un sitio de interés forense. Gracias a la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la medida cautelar del Auto 069 de 2021, los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentan un balance histórico como resultado de 26 fases previas de intervención forense: tras el análisis técnico de más de 12.000 estructuras óseas, se han recuperado 589 cuerpos con características asociadas al conflicto armado”.

De esos 589 cuerpos, 57 han sido identificados y se han realizado 25 entregas dignas relacionadas con la investigación humanitaria en este camposanto.

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Es de resaltar que para las autoridades, el Cementerio Central de Cúcuta es uno de los lugares, en zona de frontera, donde se estima que exista un importante número de restos óseos de víctimas de desaparición forzada, en el marco del conflicto armado, que por décadas, se ha vivido en la región.

En Norte de Santander buscan a 5.524 personas desaparecidas

Tanto para la JEP como para la UBPD, el Cementerio Central de Cúcuta representa un desafío importante en la búsqueda de verdad. Según la UBPD, actualmente se busca a 5.524 personas dadas por desaparecidas en Norte de Santander.

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“La búsqueda es un proceso vivo que requiere de la participación ciudadana. Aunque contemos con la capacidad técnica para los abordajes forenses y se lleven a cabo hallazgos importantes, necesitamos que las familias nos orienten con información sobre sus procesos de búsqueda y aporten sus muestras de ADN para avanzar con la identificación de los cuerpos recuperados”, dijo Carlos Ariza Castillo, antropólogo de la UBPD.

Lo anterior teniendo en cuenta que, pese a los avances técnicos y la estimación de que al cementerio ingresaron 695 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, existe una brecha preocupante: hasta la fecha, solo se han registrado 130 solicitudes de búsqueda formales vinculadas a este lugar.