Instituciones de Antioquia están listas para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Este miércoles, 21 de octubre, se cumple el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Cortesía: DAGRAN

Medellín

El país vivirá una jornada de preparación para la atención de diferentes catástrofes que puedan ocurrir, por medio de un Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.

La Gobernación de Antioquia, por medio de su Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRAN, ha acompañado a los 125 municipios del departamento, de los cuales 123 se inscribieron para los simulacros, convirtiéndose en la cifra más alta de municipios por departamento en el país, según el registro del Gobierno Nacional.

¿Qué emergencias se simularán?

Para este miércoles, 21 de octubre, el simulacro tendrá como escenarios de riesgo sismos, avenidas torrenciales, movimientos en masa, crecientes súbitas e incendios forestales.

Ante esa diversidad de emergencias, los organismos de socorro, los comités locales de gestión del riesgo, la red hospitalaria y diferentes entidades articularán sus esfuerzos para su atención de manera adecuada y entregarán sus balances correspondientes a las autoridades departamentales.

El director encargado del DAGRAN, Jaime Ramírez Gómez, explicó que “esto nos permite medirnos, darnos cuenta de cómo estamos articulados desde el departamento, con los municipios, en el manejo del desastre. Vamos a estar con el sismo en algunos de ellos, otros van a tener otros tipos de eventos; igual vamos a medir nuestras capacidades de respuesta y vamos a estar muy atentos a todo lo que se nos desencadena”.

El objetivo del simulacro

Esta jornada pretende fortalecer la preparación institucional y la coordinación entre los territorios para mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

Se evaluará durante la jornada de hoy miércoles los instrumentos, mecanismos de coordinación, las capacidades de las entidades y las comunidades para atender las diferentes emergencias.

Habrá dos horarios

Para el departamento de Antioquia, la jornada de prevención se desarrollará con un ejercicio a las 10 de la mañana en el que participará la ciudadanía, entidades públicas, empresas y organizaciones sociales.

El otro momento será a partir de las 2 de la tarde y está orientado a alcaldías y gobernaciones, escenarios donde se evaluarán los sistemas municipales y departamentales de gestión del riesgo.

Esta tarde se medirá la capacidad de respuesta de esas entidades, los protocolos de atención, la coordinación entre entidades y la toma de decisiones frente a posibles afectaciones.

Destacó el director encargado del DAGRAN, Jaime Ramírez Gómez, que este simulacro va a permitir “tener una autoevaluación y vamos a analizar las capacidades que tenemos, tanto lo positivo como lo que tendremos que mejorar”.

Sala de crisis

Desde la Gobernación de Antioquia se activará hoy miércoles, 21 de octubre, la sala de crisis en el Nodo Departamental de Seguridad a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, donde se articulará la comunicación con los coordinadores municipales de gestión del riesgo de desastres con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y se hará seguimiento al simulacro durante toda la jornada.

Desde el gobierno seccional convocaron a las comunidades para que se involucren con las actividades en sus municipios y de esta manera prepararse ante una posible situación de emergencia que pueda ocurrir en cada uno de los municipios antioqueños.