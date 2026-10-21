En Medellín capturaron a un ciudadano neerlandés, enlace del narcotráfico con grupos ilegales

Medellín

Las autoridades capturaron en Medellín a un extranjero que era buscado por la justicia de Países Bajos por el presunto delito de narcotráfico. El hombre, al parecer, era un enlace internacional con grupos narcotraficantes de Colombia para el envío de cocaína a Europa.

Según el reporte de la Fiscalía, Ronny Haleber fue detenido por la policía y el CTI en una vivienda del barrio Laureles donde permanecía en la ciudad de Medellín, donde tenía un punto de acopio de cocaína.

“Se le atribuye el traslado de los alijos de Cali al puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), donde eran camuflados en contenedores que salían con destino a Países Bajos y Bélgica, con tránsito por Curazao”.

Ronny Haleber trabajaría en alianza con un colombo-neerlandés que fue capturado en la ciudad de Cali de manera simultánea, identificado como Van Dinter, quien desde esa zona del país y mediante contenedores enviaba la droga al extranjero.

Los dos extranjeros quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales, que gestionará la extradición de los dos hombres a Países Bajos.