Hospital Manuel Uribe Ángel reconoce falencias en atención a la menor que denunció abuso

Envigado- Antioquia

Luego de la polémica suscitada por la presunta negligencia del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado en la atención a una menor que denunció un presunto abuso sexual, el centro médico respondió a esta queja hecha por el Concejo municipal reconociendo la falencia, pero también explicando otro punto de lo ocurrido la madrugada del domingo con la menor, que no tiene 14 años, sino 16.

Según la Dra. Martha Lucía Vélez Arango, Gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel, la adolescente asistió al centro médico a las 4:59 a.m. del pasado domingo 18 de octubre y que quien la atendió fue la recepcionista fallando en la reacción, pero que la menor se ausentó sin esperar la atención, además de que en ese momento, según la versión de la trabajadora, la adolescente no señaló ninguna situación de presunto abuso sexual.

“La recepcionista ingresó sus datos y le dijo que esperara la atención del médico. Luego, el médico, cuando ya la llamó, la adolescente se había ido. Quiero manifestar que en ese momento la recepcionista no activó el código fucsia. Les cuento que el código fucsia es que, en estos casos, debe darse una atención inmediata y haberla ingresado al servicio de urgencias”, recalcó.

La funcionaria agregó que, una vez identificada la falencia, el lunes 19 de octubre contactaron a la familia de la menor y le brindaron la atención requerida ante la situación denunciada.

“Ellos vinieron con la adolescente, hicimos toda la atención del caso, examinada por médico, acompañamiento de psicología y todos los exámenes que la ruta de código fucsia exige para poder evitar que tenga alguna infección u otro tipo de patología”.

Ante este caso que generó rechazo de la población y el consejo municipal, la entidad de salud manifestó que continuará trabajando para fortalecer los procesos y protocolos internos para mejorar en este tipo de casos, además de identificar las actuaciones relacionadas al respecto.