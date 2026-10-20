El Hospital Mental de Antioquia sigue en crisis: trabajadores denuncian que la situación empeora

Bello, Antioquia

El personal de salud del Hospital Mental de Antioquia María Upegui (HOMO) emitió un comunicado para advertir sobre una grave crisis asistencial y operativa. Según los funcionarios, la institución afronta una sobreocupación extrema, registrando 365 pacientes hospitalizados para una capacidad de 300 camas, además de un colapso en urgencias que afecta los procesos de referencia y contrarreferencia.

A la saturación de servicios se suma la desvinculación masiva de trabajadores sin reemplazo oportuno, lo que ha generado sobrecarga laboral y la pérdida de personal experimentado. Asimismo, los empleados denunciaron la ausencia de servicio de farmacia durante el turno nocturno dentro del establecimiento.

Desabastecimiento de insumos y llamado a directivas

El centro asistencial enfrenta un desabastecimiento de medicamentos de control especial —como la clozapina— y de fármacos de segundo nivel. También se reporta escasez de insumos médicos básicos y elementos de hotelería como lencería y cobijas, situación que compromete la dignidad y seguridad en la atención de los usuarios.

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Los trabajadores señalaron la falta de planes de contingencia o medidas de choque por parte de la administración para solventar la problemática. Ante este panorama, el personal médico hizo un llamado urgente a las directivas de la ESE y a los entes de control para implementar soluciones inmediatas que garanticen condiciones laborales dignas y la continuidad del servicio.

Por otra parte, Caracol Radio se puso en contacto con la secretaria de salud de Antioquia para tener respuesta por parte de voceros oficiales a cargo de la institución, pero no se obtuvo respuesta.