Lorena Piñeiro será la nueva rectora de la Universidad Ean: asumirá el 1 de noviembre

La Universidad Ean ya definió quién estará al frente de su rectoría. La institución anunció la designación de Lorena Piñeiro Cortés, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de noviembre de 2026, en reemplazo de Brigitte Baptiste. El cambio de dirección se hará efectivo después del 30 de octubre, fecha en la que termina la gestión de Baptiste, quien estuvo siete años al frente de la universidad.

La decisión fue tomada por la Sala General y el Consejo Superior de la institución. Con el nombramiento, la universidad elige a una directiva que conoce su funcionamiento interno y ha participado en diferentes áreas de su desarrollo académico y administrativo.

¿Quién es Lorena Piñeiro, la nueva rectora de la Ean?

Piñeiro cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia, consultoría, liderazgo y gestión académica, y lleva cerca de 13 años vinculada a la Universidad Ean. Su trayectoria dentro de la institución incluye cargos docentes, dirección de programas y responsabilidades de liderazgo en distintas áreas.

Es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Negocios Internacionales y Solución de Conflictos, y doctora en Administración por la Universidad de Celaya, en México.

A lo largo de su carrera en la Ean, se desempeñó como profesora asociada, directora del programa de Negocios Internacionales, directora del Departamento de Pensamiento Económico y decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas. Posteriormente, asumió la Vicerrectoría de Innovación Académica y llegó a la gerencia general, cargo que ocupaba antes de su designación como rectora.

Ese recorrido le ha permitido trabajar tanto en el ámbito académico como en la gestión institucional. Su nombramiento, por tanto, supone el paso de una directiva que ya ocupaba una posición de liderazgo dentro de la universidad a la máxima responsabilidad de su dirección.

Innovación educativa e inteligencia artificial, entre los temas de su trayectoria

Uno de los ejes destacados por la Universidad Ean en el perfil de su nueva rectora es la transformación de los modelos de aprendizaje. Según la institución, Piñeiro ha impulsado procesos de innovación educativa y la integración de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, en la educación y la gestión universitaria.

La universidad también menciona el emprendimiento sostenible y la innovación como parte de su orientación institucional. En el anuncio del nombramiento, señaló que buscará fortalecer su propuesta académica, ampliar las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y egresados y consolidar alianzas que contribuyan al desarrollo empresarial, social y ambiental del país.

La sucesión se conoce poco más de un mes después de que la Universidad Ean anunciara que Brigitte Baptiste dejaría la rectoría el 30 de octubre. El 17 de septiembre, la institución comunicó su salida, pero en ese momento todavía no había revelado quién asumiría el cargo.